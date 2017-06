Az 5 leggyakoribb kérdés a farokméretről (és a válaszok)

Ne küldj képet a farkadról, nem jön be a nőknek

Lányok! Összejönnétek olyan pasival, aki az átlagnál kisebb mérettel rendelkezik? Hölgyek! 19 cm hosszú 4-5 cm vastag pénisz már jónak számít? Melyik a jobb, ha hosszú és vékony vagy ha rövid és vastag? Melyikkel élveztek nagyobbat?

– ehhez hasonló kérdésekkel tele az internet, láthatóan egytől egyig kétségbeesett férfiak akarnak választ kapni, a méreteik miatt aggódnak. A legtöbben az átlagméretről érdeklődnek, továbbá arról, hogy lábméretből ki lehet-e következtetni, mekkora az illető farka, és hogy a nők a nagyobb mérettől jobban élveznek-e.

Íme, a kérdések és a válaszok.

Mekkora az átlagméret?

Nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy létezne átlagméret. Az biztos, hogy rengeteg felmérés készült és fog is készülni a témában, pontosan azért, hogy az aggályokat és a pornó okozta röhejes elvárásokat a saját mérettel kapcsolatban valamennyire helyre tegyék a tudósok. Az átlag farokméretet általában tól-ig kategóriában jelölik, amiknek alapjai a különböző kutatások, méricskélések. Ezek szerint annak, akinek a méretei a 13 cm hosszú feletti tartományba esnek erektált állapotban, nem kell aggódnia a lába köze miatt.

Cipőméretből vagy orrméretből lehet következtetni a méretre?

A kutatók nemcsak több mint tízezer férfi péniszének méretét mérték le ahhoz, hogy kiderüljön, mekkora az átlagosnak mondható méret, hanem az orrméretet, lábméretet is megvizsgálták, hogy választ kapjanak arra, van-e összefüggés a farokméret és a test egyéb méretei közt. A válasz: nincs. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint nincs összefüggés a test méretei és a péniszméret közt.

A nők a nagyobb méretet preferálják? A nagy mérettől jobban elélveznek?

Nem minden nő számára fontos a méret, és a nők nem hiszik azt, hogy a nagyobb méret számukra jobb lenne, erről is rengeteg kutatás készült. A heteroszexuális nők nagyon nagy hányada elégedett a pasija méreteivel, és még csak nem is foglalkozik azzal. A pénisz mérete egyáltalán nem határozza meg a nők orgazmuskészségét, nem igaz, hogy a 25 centiméter hosszú, 8 centi vastag pénisztől bármilyen nő elélvezne azonnal. A nők orgazmuskészsége egészen másmilyen, mint a férfiaké, az érzelmeken van a nagyobb hangsúly, nem pedig a testi adottságokon.

Szakítanának a nők a péniszméret miatt?

A nők nagyon nagy hányada általában gyengéd érzelmeket táplál a férfi iránt, akivel lefekszik. Abban a pillanatban, amikor az alsógatya és a bugyi lekerül, nem a méret a legfontosabb tényező, sokkal inkább az összhang, a hangulat és az egymásra figyelés számít. Ha egy nő kiszeret egy férfiból, és beleszeret másba, akkor sem a farokméret miatt teszi, hanem az érzelmei miatt – valami nem működött a kapcsolatban, és továbbléptek. Ha a nő azt vágja a pasi fejéhez, hogy annak méretei miatt hagyja el, általában csak bele akar szúrni egyet a pasiba, és ténylegesen valószínűleg fogalma sincs, hány centis a pasija farka.

Mit tehetek azért, hogy a farkam nagyobb legyen?

Az internetnek erre a kérdésre többféle pozitív válasza is van, és mindegyik hazug és hamis állítás. A jelenlegi plasztikai sebészet nem tart ott, hogy akár 10 centivel is megnövesszék valaki péniszméretét. Két-három centiméteres nagyobbításra műtétileg van lehetőség, de csakis úgy, hogy a péniszt tartó izmokat a has falának alsó részéből kivágják. A tényleges nagyobbítás sem plasztikával, sem gyógyszerekkel nem elérhető, ha lenne bármilyen gyógyszeres kezelés vagy nyújtó-, tornagyakorlatok, amik segítenének a növesztésben, már doktorok tucatjai írnának ezekről a tudományos folyóiratokban. A pubertáskor után nem változik semmit a pénisz, éppen ezért célszerű elfogadni, hogy ami kinőtt oda, úgy ahogyan, az van, és kész. Ezzel kell boldogulni. Ha valaki kényelmesen érzi magát a saját bőrében, akkor a magabiztosság és az önbecsülés félsiker a nőkhöz.