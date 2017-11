Lúgos támadás – Hatalmas érdeklődés mellett megkezdődött az orvos pere

Néhány perc késéssel és hatalmas érdeklődés mellett megkezdődött a lúgos támadással vádolt egykori kórházigazgató pere a Fővárosi Ítélőtáblán. Renner Erika a párjával érkezett, és tudósítónk szerint a tárgyalóteremben tartózkodik a vádlott, Bene Krisztián édesanyja is.

A bíró kikötötte: tilos online közvetíteni a teremben zajló eseményekről, mondván, befolyásolná a bizonyítást.

A most induló megismételt másodfokú eljárásban egyelőre két tárgyalási napot tűztek ki. Az áldozat ügyvédje, Gál András – egyebek mellett – korábban azt mondta a 24.hu-nak, hogy hosszabb bizonyításra lesz-e szükség, ezalatt el is dől.

Két nap híján éppen egy éve kezdődött a másodfokú per ugyanitt, akkor addig húzódott a beléptetés, míg végül elkezdődött a per – a sajtó munkatársai nélkül. Iskolások ültek be a tárgyalásra, emiatt sem engedték már be őket. Az első tárgyalási napot gyorsan lezavarták, 11 órakor már arról tájékoztatták a kint ragadt újságírókat, hogy a per jövőre folytatódik az orvosszakértői vizsgálatok miatt. A tárgyalás kezdete előtt “Néma Tanúk Felvonulás 2016” néven tüntetést szerveztek a bíróság Markó utcai épülete elé.

Ezúttal nincsenek tüntetők, és a sajtó képviselői gond nélkül bejutottak.

Mint ismert, az ügy döcögősen jutott el a bíróságig, a nő egykori szeretőjével szemben először megszüntették az eljárást, ám végül mégis vádat emeltek. Renner Erikát a vád szerint 2013-ban injekcióval kábította el támadója az asszony otthonában, majd lúgot öntött a nemi szervére, amit aztán szakszerűen lemosott róla. Az áldozat számos műtéten átesett azóta. A tettes igyekezett rablásnak beállítani a történteket, magával vitte a nő néhány holmiját. Első fokon a Fővárosi Törvényszék 2016 májusában négy év börtönbüntetésre ítélte és öt évre eltiltotta a hivatása gyakorlásától Bene Krisztiánt, míg másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla ) kilenc év börtönnel sújtotta, és örökre eltiltotta attól, hogy orvos legyen.

Előbbi esetben egyebek mellett testi sértés miatt ítélték el a doktort, ám a táblabíróság már életveszélyt okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek, így nyílt lehetőség a harmadfokú tárgyalásra. Bene tehát fellebbezhetett és fellebbezett is, viszont még abban a hónapban előzetes letartóztatásba került. De a Kúria nem tett pontot az ügy végére, lesöpörte az ítélőtábla döntését. Felhívta a figyelmet arra, hogy

valószínűségre nem lehet bűnösséget alapozni.

Az ítélethez kétséget kizáró bizonyosság kell a bűnösség kérdésében. Ugyan az első- és másodfokú bíróság elegendőnek tartotta az összegyűjtött bizonyítékokat, a Kúria szerint további bizonyításokra van szükség ahhoz, hogy a közvetett bizonyítékok láncolata zárttá váljon, és kijelenthető legyen, hogy a bűncselekményt a vádlott követte el, és rajta kívül más nem követhette el. A Kúria szerint nem szükséges az egész eljárást lefolytatni, az ítélőtábla el tudja végezni a szükséges feladatokat, ezért csak a másodfokú ítéletet helyezte hatályon kívül.

A legfőbb bírói fórum kritikával illette az eljáró bíróságok munkáját és nyomozati hiányosságokat is említett, bár utóbbi kapcsán megjegyezte, azokat már nem lehet kiküszöbölni. A másodfokú eljárás kapcsán kimondta: bár a tábla terjedelmes bizonyítást folytatott le és helyesen járt el, amikor az elsőfokú ítéletben rögzített tényállást kiegészítette, pontosította, ezt a munkát nem vitte következetesen végig, odáig, hogy csakis a vádlott lehetett az elkövető, ezért indokolt az új másodfokú eljárás lefolytatása, ahol ezeket a hiányosságokat ki lehet küszöbölni. Iránymutatást is adott az ítélőtáblának, hogy mit kell elvégeznie a megismételt eljárásban. (Erről itt olvashat bővebben.)

Gál András azonban nem a fenti kérdések tisztázásától várja az előrelépést. Az eltelt fél évben elkészítettek egy összefoglalót, amely elmondása szerint alátámasztja a vádlott bűnösségét, és azt is, hogy életellenes bűncselekményt valósított meg.

A megismételt eljárásban ugyanaz az ügyész képviseli a vádat, mint korábban, elutasítva a sértett panaszát, aki szerint Péter Gyöngyi eljárása szakmailag és emberileg is kifogásolható volt. A sértett szerint az ügyész kétségbe vonta sérülései súlyosságát az újabb orvosi vizsgálat alkalmával, a tárgyalások alatt túl passzív volt, nem kérdezett az orvos szakértőktől sem.

(Kiemelt fotó: 24.hu / Berecz Valter)