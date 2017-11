Orbánt újra pajzsra emelik

Vasárnap tartja XXVII., tisztújító kongresszusát a Fidesz. A tanácskozás délelőtt tíz órakor kezdődik Budapesten, a Hungexpón.

A párt alapszabálya szerint kétévente kell tisztújító kongresszust tartani. A legutóbbin, 2015 decemberében újraválasztották a párt elnökévé Orbán Viktor kormányfőt, alelnöknek pedig Pelczné Gáll Ildikót, Gulyás Gergelyt, Kubatov Gábort és Németh Szilárdot. Akkor szinte teljes sorcsere történt.

Most annyi változás várható, hogy Pelczné Gáll Ildikó helyett – aki uniós számvevő lett – minden bizonnyal Novák Katalin lesz az új alelnök, és a szokásjogtól eltérően – sajtóhírek szerint – posztján marad a frakcióvezető is. Gulyás Gergelynek azért nem kell lemondania az alelnökségről, mert később Orbán Viktor állítólag “magasabb poszton tervez vele”.

Az csak formalitás, hogy Orbán Viktort újra megválasztják két évre pártelnöknek, miniszterelnök-jelöltnek, hiszen már két éve is azt mondta, hogy készül 2018-ra, és ha most újraválasztják, akkor vállalja a 2018-2022-es ciklust is.

Nem levezetni jöttem.

Ezt mondta két éve, amikor az 1221 regisztrált küldöttből 1177 fő szavazott, 1174-en pedig rá. A tisztújítás azonban azért is formalitásnak tűnik, mert magától Orbán Viktortól tudjuk, hogy Isten kegyelmének megnyilvánulása, hogy Magyarország élén ma keresztény, hitvalló kormány áll. A tamáskodóknak pedig fia tette lapunkban a héten nyilvánvalóvá, hogy Isten igenis beszélhet emberekhez.

Vona Gábor szombaton ugyanakkor más jövőt jósolt Orbán Viktornak, akitől már ma képes lenne úgy átvenni az országot, hogy jobb kormányfő lenne nála. Szerinte a Fidesz elnöke mára felelőtlen, kiégett, mentálisan megbillent ember lett, akit el is számoltatna, ha a Jobbik hatalomra kerül.

Kiemelt képünkön Orbán Viktor a Fidesz XXVI., tisztújító kongresszusán, a budapesti Hungexpón 2015. december 13-án. MTI/Kovács Tamás