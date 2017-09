A magyar állam cége szennyezi a Székelyföldet

Gúnyos válasz, hárítás és hallgatás övezi a cekendi hulladéklerakó működését.

A magyar állam tulajdonában van az a cég, amely a környéket súlyosan szennyező hulladéklerakót működteti a Székelyudvarhely melletti Cekend-tetőn – számol be a Magyar Nemzet.

A lap felidézi: 12 éve az akkori székelyudvarhelyi polgármester, Szász Jenő – ma a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke – egyezett meg egy helyi szemétszállítási céggel, hogy a város átad a saját területéből csaknem 20 hektárt 49 évre, hogy ott EU-konform hulladéklerakó épüljön több Hargita megyei település számára. Az üzlet tavaly pörgött fel, amikor az Európai Bíróság döntése nyomán be kellett zárni a nem EU-konform romániai szeméttelepeket, ekkor tömegesen jelentek meg a távoli megyékből érkező kamionok a cekendi lerakónál.

Ekkorra már a magyar állam tulajdonában volt a vállalkozás, bár ez nem volt kimondott cél – az RDE Harghita SRL az Ave Magyarország Kft. megvásárlásával került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. birtokába. A hirtelen megnövekedett forgalom miatt a romániai cég engedélyt kért a környezetvédelmi hatóságtól, hogy 55 ezer tonnával emeljék meg azt a mennyiséget, amit idén befogadhatnak – ez hatalmas szám, tekintve, hogy Székelyudvarhelynek és környékének évente nagyjából tízezer tonnányi szemete van.

Mivel a telepre bezúduló hatalmas szemétmennyiséget nem tudták megfelelően kezelni, csurgalék jelent meg a telep körül. A szennyvíz eléri Máréfalvát, onnan bejut a Küküllő folyóba, ami Székelyudvarhelyen is átfolyik, ráadásul a nyár eleji esőzések miatt a város több pontján is térdmagasságig lövellt fel a penetránsan büdös fekete szennylé az eldugult esővíz-elvezetőkből. Amikor az UH.ro újságírója kérdezte a cég igazgatóját, Koszta Attila gúnyosan azt mondta:

Miből gondolja, hogy ez csurgalék? Lehet, hogy Coca-Cola!

Bár az RDE Harghitát a forgalombővülés óta a második legnyereségesebb hulladékgazdálkodással foglalkozó romániai vállalkozásként tartják számon, a mérlegadatokból kitűnik, hogy nem végeztek technológiai többletberuházásokat: a befektetett eszközállomány 2015-ről 2016-ra 500 ezer euróval csökkent.

A Magyar Nemzet újságírója arra hivatkozva próbált kérdéseket feltenni a cégnek, hogy mivel magyar állami tulajdonban van, a törvény értelmében köteles adatokat szolgáltatni. Ők viszont arra hivatkoztak, hogy a törvény csak a Magyarország területén folytatott tevékenységre vonatkozik. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. pedig nem is válaszolt az augusztus első felében elküldött kérdésekre és a szeptember közepén elküldött közérdekűadat-igénylésre.

A cikk azt is felveti, hogy a székelyudvarhelyi önkormányzatban sokaknak nem is érdeke, hogy a helyi lakókat képviselve fellépjenek a környezetszennyező cég ellen. Ennek az üzleti érdekeltség mellett az is oka, hogy nem akarnak bajt a Fidesznek és a magyar kormánynak, különös tekintettel a közelgő anyaországi választásra.

(A kiemelt kép illusztráció)