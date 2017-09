Jogerős: Ruttner Györgyöt kizárták az ügyvédi kamarából

A Kúria szerdai döntése alapján véget ért Ruttner György ügyvédi pályafutása, miután jogerőssé vált a sztárügyvéd köztestületből való kizárása – írja a Magyar Nemzet.

A Damu Rolandot is képviselő Ruttner 2003-ban egy idős ügyfele megbízásából külföldi örökséget hajtott be, amelynek első részét eljuttatta megbízójához, a második részlet viszont nála maradt. Ruttner azzal magyarázta ezt, hogy a kanadai banktól érkezett csekk címzettje az irodája volt és ő azt hitte, hogy az az őt illető munkadíj. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy az ügyfél lánya rájött, hol van a pénz, megkereste Ruttnert és panaszt tett a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (BÜK) is, amely fegyelmi eljárást indított. Az ügyvéd kifizette a pénzt.

A kamara fegyelmi bizottsága szerint Ruttnernek letétként kellett volna kezelnie a pénzt, ezért felfüggesztett kizárást szabtak ki, ám a BÜK elnöke fellebezett, mondván ilyen súlyos kihágás esetén végrehajtandó kizárást kell kiszabni. Másodfokon a Magyar Ügyvédi Kamara járt el, amely elrendelte a kizárást. Ruttner a közigazgatási bíróságra vitte az ügyet, amely igazat adott a MÜK-nek. Az ügyvéd ezután a Kúriához fordult, amelynek azt nem állt módjában kivizsgálni, hogy arányos volt-e a Ruttner büntetése, csak azt, hogy a közigazgatási bíróság döntése jogszerű volt.

Ruttner ellen 2016-ban azért folyt eljárás, mert a Budapesti Nyomozó Ügyészség vádirata szerint az ügyvéd 2012 tavaszán felajánlotta két korábbi ügyfelének, hogy alacsony áron ingatlanhoz tudja juttatni őket, de fizetőképességük alátámasztására egy nagyobb összeget letétbe kell helyezniük nála. A letétként átvett 60 millió forinttal a vádlott sajátjaként rendelkezett – állította az ügyészség. A vád szerint 2013-ban a vádlott arra kérte az egyik sértettet, hogy az ellene indult büntetőügyben és az ügyvédi kamara előtt folyó fegyelmi eljárásban mondja azt, hogy nem letétbe helyezte a pénzt nála, hanem kölcsönként adta neki. A kérésnek a sértett nem tett eleget.

Az ügyvédet akkor felmentették, mert a vádlottnak a sértettek nem letéti megbízás, hanem kölcsön jogcímén adtak át összesen nem több mint 51 millió forintot, igen magas kamatra. A vádlott e jogügyletben adósként, a sértettek pedig hitelezőként léptek fel. Megállapították, hogy nem ügyfél-ügyvéd közti jogviszony volt szó, mivel a letéti megbízás színlelt ügylet volt. Így a vádlott nem szegte meg az ügyvédi törvény rendelkezéseit és a MÜK szabályzatában a letétkezeléssel kapcsolatos előírásokat.

