Hiába az uniós milliárdok, zuhanunk az oktatási rangsorban

Magyarország milliárdos fejlesztési támogatásokat kap oktatásra, a nemzetközi felmérésekben mégis egyre rosszabb adatokat regisztrálnak, írja a Népszava.

A legszembetűnőbb romlás az alapoktatás minőségében tapasztalható: a Világgazdasági Fórum 138 országot tömörítő rangsorában

tíz éve még a 37. helyen álltunk, de 2016-ban már csak a 96-on.

A legmeredekebb visszaesés a 2013 és 2016 közötti időszakban volt. A felsőoktatás sincs jobb helyzetben: 2007-ben még a 65. volt Magyarország, tavaly a 114. helyre esett vissza, írja a lap.

Míg az unió célja az, hogy növekedjen a diplomások száma, Magyarországon a 30-34 éveseknek 2015-ben csak a 34,3 százaléka, 2016-ban pedig 32,8 százaléka rendelkezett diplomával.

Az unió 6 milliárd forintból fejlesztette a kísérleti tankönyveket, és a pedagógus-életpályamodell bevezetését megelőző kutatás-fejlesztés költségeit is brüsszeli pénzből állták. Az új nemzeti alaptantervet is egy 2,4 milliárdos uniós projekt keretében fejlesztik, és felújításokra is jut pénz uniós forrásból.