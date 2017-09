Túlságosan szeretlek, te sátán

Szexuális zaklatás a gyanú a 19 éves R. Tamás Martin ellen. Éveket töltött állami gondozásban, aztán ronda dolgokat művelt gyereklányokkal. Meglátogattuk a családja körében.

RTM, a magányos szívtipró rapper – így jellemzi önmagát Martin. Egy depressziós fiataloknak fenntartott segítői Facebook-csoportban vette fel a kapcsolatot az áldozataival (az ügyről több cikket is írtunk). Több mint egy tucat lány zaklatásáról van információnk, a többségük kiskorú. Volt, akinek a szüzességét vette el; volt, akit úgymond „csak megujjazott”; volt, akit öngyilkosságra buzdított; másokat zaklatott és fenyegetett. A birtokunkba került chat-beszélgetések alapján a minél fiatalabb, minél labilisabb, lehetőleg még szűz lányok érdekelték.

Egy kiskorúval történt szexuális kapcsolatot Martin be is ismert. Viszont a rendőrségnek is, nekünk is azt állította: nem tudta, hogy ilyen fiatal az áldozat, ugyanis a lány azt hazudta neki, hogy elmúlt tizennégy éves. Ezt a kameránk előtt a szülei cáfolják. Szerintük Martin készült rá, hogy lefekszik az elcsábított lánnyal, és ők próbálták erről lebeszélni.

Azért mentünk el R.-ékhez, mert kíváncsiak voltunk, hogyan válhat egy 19 éves fiatal ön- és közveszélyes ragadozóvá. R. Martin otthonában szó szerint mostoha körülményeket találtunk. A fiút a testvéreivel együtt 2010-ben kiemelte a családból a gyámhatóság. Az volt az indoklás, hogy a gyerekek nem kapnak rendesen enni.

Egy ideig pszichiátrián, zárt osztályon ápolták, mert felvágta az ereit. Két évet nevelőszülőknél töltött, ahol elmondása szerint bántalmazták. Most azért él a szülői házban, mert nagykorúként kikerült a gyámhatóság hatásköréből, két fiatalabb testvére azonban még most is állami gondozásban, illetve nevelőszülőknél él. A szülők semmiféle személyes felelősséget nem éreznek amiatt, hogy Martinból „problémás” felnőtt lett.

Folyik a nyomozás. Ha a hatóság bizonyítottnak találja a bűncselekményeket, kiskorúak sérelmére elkövetett többrendbeli szexuális visszaélésért Martin éveket kaphat.

Hogy milyen emberként jön ki majd a börtönből, azt végképp csak találgatni lehet.