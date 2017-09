Fekete-Győr lehet Rogán kihívója a választásokon

Vasárnap elkezdték az aláírásgyűjtést a Vágó Gábor korábbi LMP-s parlamenti képviselő által a korrupciós bűncselekmények elévüléséről kezdeményezett népszavazáshoz. Hétfőn délelőtt az is kiderült, hogy a Momentum is beállt a kezdeményezés mögé.

Korrupcióellenes népszavazás: „Gulyás Gergely blöfföl” A Fidesz ki akarja fogni a szelet a népszavazási aláírásgyűjtés vitorlájából – mondta Vágó Gábor.

A korrupció fontos téma, a Momentum pedig beleáll. Csomópontokon gyűjtünk, vidéki városokban is, sőt, a külföldi magyaroknak is küldünk

– jelentette ki Fekete-Győr András.

A pártelnök az atv.hu kérdésére elmondta, továbbra sem látják értelmét az együttműködésnek bármelyik más párttal.

Közölte, hogy egyéni választókerületi jelöltjeik már nagyrészt megvannak, most már csak inkább a versenyeztetés zajlik, hogy minden kerületbe a legfőbb jelöltek kapjanak helyet.

Fekete-Győr András azt is elmondta, ő valószínűleg Budapest első választókerületében (Belső-Lipótváros) fog elindulni. A kerületet most Rogán Antal képviseli, a választásokon pedig várhatóan Juhász Péter, az Együtt elnöke is itt próbál majd szerencsét.