Bútorokat, könyveket és egy Orosz Központot is kapott a Debreceni Egyetem Putyin alapítványától

Az oroszok nem a Debreceni Egyetem (DE) küszöbén vannak, hanem már bőven az intézmény falain belül

– derül ki az intézmény közérdekű adatigénylésünkre adott válaszából.

A Debreceni Egyetemtől azt kérdeztük, hogy a 2010 óta eltelt időszakban kaptak-e bármilyen (pénzügyi vagy más típusú) támogatást az orosz államtól, orosz állami egyetemtől vagy az orosz állam tulajdonában álló cégtől, ha igen, melyiktől, mennyit, mit.

Tájékoztatást kértünk arról is, hogy van-e jelenleg bármilyen formális, akár oktatási, akár fejlesztési együttműködés az orosz állam, orosz állami egyetem vagy az orosz állam tulajdonában álló cég között, ha igen, mit tartalmaznak a vonatkozó megállapodások.

Az korábban is tudott volt, hogy a Debreceni Egyetem együttműködik a Russzkij Mir (jelentése: orosz világ) Alapítvánnyal, a 24.hu most megkapta a vonatkozó megállapodásokat.

A szerződések tartalma különösen érdekes, ha megjegyezzük, hogy 2007 júniusában Vlagyimir Putyin elnök írta alá a Russkij Mir Alapítvány létrehozásáról szóló rendeletet, melynek célja „az orosz nyelv népszerűsítése, valamint az orosz nyelvű oktatási programok támogatása külföldön”.

A Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik szerint ennél fontosabb feladatai is vannak az alapítványnak. A DGAP cikkében azt írja, az alapítvány látszólag az orosz nyelv és a kultúra előmozdítását szolgálja, elősegíti a kulturális párbeszédet a külföldi országokkal, és megalapozza az orosz kulturális politika alapját. Ám

az alapítványnak más törekvései is vannak, például hangsúlyozni egy “elképzelt közösséget” – egy “orosz világot”, amely nemzeti és kulturális szempontból meghatározza Oroszországot, és az állampolgárainak külföldön való részvételét.

A lengyel sajtó NATO források alapján pedig arról ír, hogy

Az egyetem és az alapítvány között 2016-ban megkötött egyik szerződés arról szól, hogy a Russzkij Mir térítésmentesen ad át a DE-nek bútorokat és műszaki berendezéseket.

A beszerezendő bútorok és műszaki berendezések összege 51 323 euró, vagyis körülbelül 15 699 792 forint.

A Russzkij Mir alapítvány nem csak bútorokat,

könyveket is ingyen adományozott az egyetemnek.

Az Orosz Központ könyvállományának egyik könyvgyűjteményét töltötték fel, melynek értéke 440 296 rubel, ami mai árfolyamon 1 959 438 forint.

A Russzkij Mir még egy együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetemmel, mely „az egyetemes kultúra fontos részét képező orosz nyelv, irodalom és művészet terjesztését célozza meg, valamint orosz nyelvtanulási programok támogatását”.

Az együttműködés lényege, hogy

a Debreceni Egyetemen létrehoznak egy Orosz Központot és biztosítják annak működését.

Az Egyetemmel kötött megállapodás szerint a Russzkij Mir

Cserébe az egyetem kialakítja a Dóczy József utca 5. szám alatti épületének első szintjét az Orosz Központ részére. A DE-nek más kötelezettségei is vannak. Be kell illeszteniük az egyetemi katalógusokba azokat az információs anyagokat, melyeket az alapítvány az egyetemnek adott,

Az egyetemnek arról is be kell számolnia, hogy milyen gyakran használják az eszközöket.

A közérdekű adatigénylésből az is kiderült, hogy a Ruszatom magánintézménye az RNH is megállapodást kötött a Debreceni Egyetemmel 2017 júniusában.

A szerződésben kifejtik, hogy az orosz és a magyar kormány 2014-ben atomenergiai együttműködési megállapodást kötött, ennek keretében történik a Paks 2 megvalósítása is. Hozzáteszik, hogy 2015-ben a Roszatom és az EMMI az atomenergetikai és a kapcsolódó területek személyi állományának felkészítésről írt alá megállapodást.

A Roszatom és az egyetem ezért közös képzési programokat indított, mely magába foglalja:

Az egyetem a Roszatom és a Russzkij Mir Alapítványon kívül együttműködési szerződést kötött még a Voronyezsi Állami Egyetemmel is, melynek célja, hogy „kibővítsék mindkét egyetem számára előnyös tudományos csere- és együttműködési kapcsolatot.”

Hasonló együttműködési szerződést írt alá a DE a Tyumen Orvosi Akadémiával, a Belgorodi Mezőgazdasági Akadémiával, a szentpétervári ITMO Egyetemmel, a Moszkvai Állami Egyetemmel és az Orosz Állami Szociális Egyetemmel.

A Debreceni Egyetem a Chuvash Állami Egyetemmel is szerződött. Ennek tartalma a pszichológiai alapszakra vonatkozik. Az orosz kar hallgatóinak legalább két szemesztert tanulniuk kell a Debreceni Egyetemen.

Lakiteleki modell

A Kreml kulturális fegyverkezésének része a “szellemi befolyás” megszerzése. A debrecenihez hasonló bebútorozást láttunk korábban Lakitelken is. Az azóta megszüntetett Népszabadság írt arról, hogy Lezsák Sándor népfőiskolájáig is elértek az oroszok, éppen akkoriban, amikor a kormány kiszervezte az intézményhez a Nemzeti Művelődési Intézet feladatait. Az intézményben működött egyébként 2013 és 2015 között a Keleti Nyitás Kollégium is, amelynek zárásán a hallgatók közösen állítottak lófejes kopjafát az iskola kertjében. A képzés Lezsák mellett Keskeny Ernő korábbi moszkvai nagykövet irányításával zajlott. De előadott Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő és Alekszandr Tolkacs, Oroszország korábbi budapesti nagykövete is. Győri Lóránt, a Political Capital elemzője, akkor az mondta a lapnak, ami a lakiteleki népfőiskolán zajlik, az arról szól, hogy Oroszország a soft power, a puha hatalom eszközeivel szerez befolyást Közép-Európában. Szerinte a “lakiteleki modell” az, amikor közvetve kulturális, oktatási területen oroszbarát nevelésre törekednek. Ezzel a befolyással alakítanák oroszbaráttá a fiatal értelmiséget, amelynek tagjai jó pozíciókba kerülve hasznosak lehetnek a Kreml ideológiai, kulturális harcában. A Népszabadság korábban arról is beszámolt, hogy a kormány megszüntette a Nemzeti Művelődési Intézetet, a feladatait pedig Lezsák intézményére bízta. Lezsák pedig az orosz-magyar együttműködésért dolgozó Tolsztoj Társaság tiszteletbeli elnöke: az ő hálózata koordinálja tehát a magyar közművelődést.