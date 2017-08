Minihelikoptert vásárolhatott az Orbán család cége

Orbán Viktor édesapjának, édesanyjának és öccsének tulajdonában lévő Gánt Kő és Tőzeg Kft. egyelőre nem válhatott ketté, miután nem adtak le minden szükséges iratot.

A Magyar Nemzet most azt írja, az egyik hiányolt dokumentumban egy leltár is szerepelt, melyben a szokásos tételek mellett egy érdekesebb elem is felbukkant.

A lap szerint a cég birtokol egy légi járművet is, mégpedig egy négyéves Calidus típusú girokoptert. Az egyszemélyes minihelikopterre hasonlító jármű nem igazán tűnik alkalmasnak ipari tevékenységre, legfeljebb 600 kilométert tud egyhuzamban repülni, maximum óránkénti 200 kilométer/órás sebességgel.

A Magyar Nemzet 30 milliós bekerülési értékről ír.