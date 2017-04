Vége az imaláncnak Orbán Viktorért

A csatlakozóknak fél éven át naponta öt percet kellett erre áldozniuk.

A könyörgés célja, hogy a magyar miniszterelnöknek “az Úr adjon erőt a valódi értékekért vívott harchoz” – írta október végén a pozsonyi Új Szó. Az imát Kühár Ede bencés szerzetes írta (ő 2013-ban elhunyt), de Szlovákiában az ipolybalogi plébános, György Ferenc indította el a láncot. Ő Ausztriából kapta az ima szövegét. Aki az imalánchoz csatlakozott, annak fél éven át naponta öt percen át kellett mondania a könyörgést. Ez a fél év telik le most.

IMALÁNC ORBÁN VIKTORÉRT Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa néked!

Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon

és megvédjen a veszedelmektől!

Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől!

Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel!

Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy!

Az Úr legyen körülötted,

hogy megvédjen, ha mások rád rontanak!

Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged!

Így áldjon meg téged a jóságos Isten ma, holnap

és minden időben!

Az ipolysági Varga János fél éve azért csatlakozott, mert szerinte Orbán Viktort különleges politikus,

azért van sok ellensége, mert a keresztény Európát védi a liberálisokkal, a szabadkőművesekkel és az unióval szemben.

Ő mintegy százötven ismerősének küldte el az imát, és ők is legalább ennyinek küldték tovább, márpedig – tette hozzá – ennyi könyörgés nem maradhat meghallgatás nélkül.

Az Új Szónak akkor Szlávik Antal egyházjogász, hidaskürti plébános azt mondta: az imalánchoz nem kell egyházi jóváhagyás, az ima magánügy, aki akar, részt vesz benne, aki nem akar, annak sem kell provokációt látnia benne.

Orbán Viktorért egyébként már máskor is imádkoztak, 50. születésnapján pedig még hálaadó szentmisét is tartottak érte, noha a kormányfő jelezte, kerülné az olyan pillanatokat, amelyeket túlzásnak lehet tekinteni. Ő nem is tudott a kezdeményezésről, az egyházi előírások szerint azonban a hívek kérhetik, hogy a pap az általuk megnevezett személyeknek szentelje a szertartást. Bármilyen „nemes szándéktól” vezérelve lehet kérni szentmisét: élőért, halottért, katolikusért, nem katolikusért, hívőért vagy nem hívőért is.

Orbán Viktor miniszterelnök egyébként református vallású. és vannak, akik mindennap imádkoznak érte.

„Csuhások, imára!”

A legenda az 1990-es évek eleji liberális Orbán Viktorhoz köti e mondatot. A Fidesz születésnapján köszöntő írásunkban idéztük, hogy mások mellett Ilkei Csaba is utalt arra, hogy „amikor szemben a Kereszténydemokrata Néppárt valamelyik képviselője kezdett beszélni, Viktor refrénszerűen megszólalt: ‘Térdre, imához!’, s néha ki is ment. Néhány ifjú demokrata ilyenkor kötelezően vigyorgott.”

Persze ez a múlt, később a kormányfő a hit legerősebb magyarországi alakulata, a katolikus egyház felé fordult. Jakab Attila vallástörténész pedig korábban arról írt, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere „saját ideológiai ürességét, gátlástalan anyagi és hatalomszerzési törekvéseit egy teljes mértékben eszköziesített és nemzetiesített kereszténységgel igyekszik elkendőzni, amibe Szent Istvántól a sámánokig minden belefér, hiszen ebben a kurzusban az imádat tárgya maga Orbán Viktor, aki minden hatalom forrása”.

