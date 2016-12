Baromira fúj a szél, de ez még csak a kezdet

Nem elég ez a fránya szélvihar, nyakunkon az újabb lehűlés. Kabátos szilveszterre készüljünk.

Sok dolguk volt a tűzoltóknak kedd délután, este, éjjel, na meg szerda hajnalban és reggel, mivel rendületlenül fúj ez az őrült szél. Ez nem is csoda, ugyanis kaptunk egy – szokás szerint szinte csapadékmentes – hidegfrontot. Az Időkép Fonyódon 100 kilométer per órás széllökést is regisztrált, a fővárosban pedig leszakadt egy közlekedési lámpa.

Szerdán nyugaton lehet sok felhő, itt még az említett csapadék is előfordulhat, lesz minden, mint a búcsúban: eső, havas eső, hó. Keleten és északkeleten lehet még futó hózápor, az ország nagyobbik hányadában azonban sütni fog a nap. A viharos északi szél marad. Mínusz 3 és plusz 3 fok között indul a hőmérséklet, 2-6 fok között tetőzik.

A lehűlés folytatódik, csütörtökön már mindenhol fagyni fog hajnalban (-1 és -9 fok között), nappal 0-4 fok közti idő lesz. Szeles idő lesz, keleten előfordulhat hózápor is.

Pénteken még süthet a nap, de már masszívan hideg lesz. A szél eláll lassan, hajnalban ezért ködfoltok képződhetnek. Csípős reggel várható mínusz 5 és mínusz 12 fok közötti hőmérsékletekkel, nappal is csak mínusz 2 és plusz 2 fok között lesz a hő.

Szilveszterkor felhős, ködös, hószállingózós idő várható, többfelé nappal is fagyhat.