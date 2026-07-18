Parasztok temették mocsárba a magyar királyt

Történelmünk egyik legtragikusabb eseménye, a mohácsi csata a legkevésbé sem volt klasszikus értelemben vett összecsapás. A legelején a magyarok szétverték Ibrahim nagyvezír ruméliai lovasságát, egy darabig úgy tűnt, sikerült vereséget mérni az oszmánokra. Az ágyúszekerek és a janicsárok puskái azonban áttörhetetlen falat alkottak, és hamarosan megérkezett az anatóliai, majd a szultáni seregrész, mozgásba lendült az iszonyatos túlerő. Három magyar páncélos vitéz még így is csaknem elérte Szulejmán szultánt, csak közvetlen testőrei tudták őket legyűrni. Erről szólt a mohácsi csatát bemutató sorozatunk előző része – most az egyik legfájóbb, de mindenképpen legmegdöbbentőbb következményével, az alig 20 esztendős II. Lajos király halálának részleteivel folytatjuk. Valljuk be, nem épp a legnemesebb vég vesztes ütközetből menekülve belefulladni egy olyan patakba, amit az év legnagyobb részében az ember csak úgy átlép. Talán éppen ezért szolgál máig számtalan pletyka, feltételezés, összeesküvés-elmélet alapjául az uralkodó elvesztése. Mi történt valójában? Hogyan találták meg a testét? Nehéz összerakni a történetet, de nem lehetetlen: Dr. Varga Szabolcs történésszel, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk.
Szulejmán tudta meg utoljára
Cikkünk folytatásából többek között kiderül:
- a királynő és udvara hiteles szemtanútól értesült Lajos király haláláról;
- a Csele-patak több okból is halálos csapdává vált;
- sokan haltak meg ott, ahol a király;
- kísérete nem hagyta magára, de az életét nem tudták megmenteni;
- egészen extrém pletykák is szárnyra kaptak a részletekről;
- Lajos halálának helye ma már a Duna medrében van;
- hol róhatjuk le kegyeletünket a valós helyszínhez legközelebb;
- expedíciót indítottak a királyi test felkutatására;
- ismeretlen parasztok, pásztorok temethették el tisztességgel, az értékeihez sem nyúltak.
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