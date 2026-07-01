dunahőhullámhőségpaksi atomerőmű
Tudomány

Mi történik a paksi élővilággal, ha felmelegszik a Duna?

A paksi atomerőmű a Dunába engedi hűtővizét, így elkerülhetetlenül a folyó felmelegedését okozza a lentebbi szakaszon.
Máthé Zoltán / MTI
A paksi atomerőmű a Dunába engedi hűtővizét, így elkerülhetetlenül a folyó felmelegedését okozza a lentebbi szakaszon.
admin Stéger Dávid
2026. 07. 01. 10:35
A paksi atomerőmű a Dunába engedi hűtővizét, így elkerülhetetlenül a folyó felmelegedését okozza a lentebbi szakaszon.
Máthé Zoltán / MTI
A paksi atomerőmű a Dunába engedi hűtővizét, így elkerülhetetlenül a folyó felmelegedését okozza a lentebbi szakaszon.
Környezetvédelmi előírásoknak megfelelve csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét a hőhullám alatt, Kapitány István azonban csupán két nappal később felmentést adott ez alól. Ökológust kérdeztünk arról, lehet-e ennek negatív hatása a Duna élővilágára.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szombaton jelentette be, hogy teljesítménycsökkentés veszi kezdetét a paksi atomerőműben. Az intézkedést környezetvédelmi előírásokkal magyarázta, amelyek rögzítik, hogy ha a Duna hőmérséklete elér egy bizonyos szintet, kötelező ezt meglépni. Ennek ellenére hétfő délután, éppen a kánikula tetőfokán, átmenetileg felmentést adott a teljesítménycsökkentés alól, hogy biztosítva legyen az ország stabil villamosenergia-ellátása. Lapunk szakértőt kérdezett arról, lehet-e ennek bármilyen negatív hatása a Duna élővilágára nézve.

Túl meleg lett a Duna?

A paksi atomerőmű működése elkerülhetetlenül azzal jár, hogy a Duna vize az erőmű alatti szakaszon bizonyos mértékben felmelegszik. A létesítmény ugyanis a folyóba engedi a reaktor hűtéséhez használt, felmelegedett vizet. Ez a kibocsátási ponton akár több Celsius-fokkal is megemelheti a Duna hőmérsékletét, a folyó távolabbi pontjain azonban már kevéssé érződik a hatása.

A paksi atomerőmű hűtővíz-kifolyója.
MVM A paksi atomerőmű hűtővíz-kifolyója.

Borics Gábor ökológus szerint a Kapitány István által említett előírásokat egy 2001-ben meghozott miniszteri rendelet fektette le. Ennek értelmében a Duna hőmérséklete a hűtővíz kibocsátási pontjától 500 méterre lévő szelvény bármely pontján mindössze évi 15 napra terjedően érheti el a maximum 30 Celsius-fokot – az előírás tehát szigorú, mivel nem a folyó átlaghőmérsékletére vonatkozik. Ha ezt a határt átlépik, az erőmű teljesítményét csökkenteni kell.

A cikk tartalmából

Cikkünk további tartalmából kiderül,

  • miért egyre nehezebb tartani ezt a határt,
  • hogyan befolyásolja a szabályokat egy olyan energetikai szükségállapot, mint a mostani hőhullám,
  • van-e negatív hatása az élővilágra paksi hűtővíz Dunába eresztésének,
  • mi történne, ha az erőmű körüli melegedés elkezdené átrendezni a folyó életközösségeit.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„25 százalék elfolyik a talajba” – az infrastruktúra már nem képes kiszolgálni a kánikulai vízfogyasztást
Egy órás csúszás, egy félidő dominancia, szájeltakarásért kiosztott piros lap – így jutott a legjobb 16 közé Mexikó
Új helyettes államtitkárt nevezett meg Görög Márta igazságügyi miniszter
Búcsúzóul még a vécébe is befényképezett a Szuverenitásvédelmi Hivatal
Lajtoskocsiból vételez vizet egy helyi lakos Döbröcén 2026. június 23-án.
„25 százalék elfolyik a talajba” – az infrastruktúra már nem képes kiszolgálni a kánikulai vízfogyasztást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik