Kapitány István: Változás jön a paksi atomerőműnél a rendkívüli hőhullám miatt

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szombaton jelentette be, hogy teljesítménycsökkenés jön a paksi atomerőműben, de a lakosságot ez közvetlenül nem érinti. A miniszter emellett felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy előre meghatározott, szabályozott intézkedés: amikor a Duna hőmérséklete eléri a jogszabályban rögzített értéket, az erőmű módosítja a blokkok teljesítményét a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően – írta a politikus.

Az extrém meleg miatt módosítottak a forgatókönyvön

Hétfő délutáni Facebook-bejegyzésében Kapitány már arról írt, hogy „a rendkívüli hőhullám egész Európát érinti, ezért a MAVIR kezdeményezésére a mai és a holnapi napra ellátásbiztonsági okból részleges felmentést adtam a Paksi Atomerőmű számára a további teljesítménycsökkentés alól. A hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy ilyen szélsőséges időjárási helyzetben, ideiglenesen és szigorú feltételek mellett az ország biztonságos villamosenergia-ellátása elsődleges szempontként érvényesüljön.

Ez azonban nem jelenti a környezetvédelmi szabályok felfüggesztését. A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben.

A döntés egy szigorúan szabályozott, átmeneti eszköz a rendkívüli hőhullám kezelésére.

Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. A kollégáim és a szakemberek a nap 24 órájában figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy egyszerre őrizzük meg az ellátásbiztonságot és természeti értékeinket” – írta.