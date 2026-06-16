Tényleg működik az öt másodperces szabály?

Világszerte bevett szokás az „öt másodperces szabály” alkalmazása, amely szerint a földre esett étel még elfogyasztható, ha öt másodpercen belül felkapjuk. John Tregoning immunológusprofesszor szerint azonban a tudománynak más a véleménye erről.

A szakértő a Guardiannek nyilatkozva elárulta: több kutatás is bizonyítja, hogy a baktériumok szinte azonnal képesek „átugrani” a padlóról a leesett ételre. A leghatékonyabban akkor, ha valamilyen nedves étel (például dinnye) találkozik kemény felülettel, mondjuk csempével. A mikroszkopikus szennyeződések ráadásul vízzel nem távolíthatók el, így az sem segít, ha megmossuk a földre esett falatokat.

A helyzetet tovább rontja, hogy az ételekre jutott baktériumok hosszú órákon keresztül, akár egy teljes napig is képesek megmaradni. Tregoning professzor szerint ezért a földre hulló ételektől jobb ötlet megválni, főleg, ha fogékonyak vagyunk a fertőzésekre, vagy kutyával élünk egy háztartásban, amely számos különféle szennyeződést hordhat be otthonunkba.

Az öt másodperces szabály mítosza tehát tévesnek bizonyult. Lapunk korábban több hasonló, széles körben ismert vélekedést is megvizsgált, hogy kiderítsük, van-e bennük igazság. Hogy mire jutottunk, az alábbi cikkeinkből kiderül: