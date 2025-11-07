Mutatjuk, miért lesz rossz idő hétvégén

Jelenleg egy anticiklon alakítja hazánk időjárását, ennek köszönhetjük a ködös reggeleket, és a tiszta, napsütéses égboltot, e miatt melegedett délutánra a kifejezetten hideg csütörtök reggel is kellemes, 13-15 fokos tartományba. Ahogy haladunk előre a naptárban, a napsugarak beesési szöge egyre csökken, és ezt az előttünk álló időszakban már érzékelni is fogjuk: egyre több helyen válik majd tartóssá a köd. De ne szaladjunk ennyire előre, mert előtte még lesz két esős napunk.

Szombaton és vasárnap jelentősebb csapadék érkezik, ráadásul végre az aszálytól leginkább sújtott területek kapják a legnagyobb esőt

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa. Nézzük a részleteket.

Pénteken a Dunántúl nyugati és délnyugati tájain akár egész nap megmaradhat a köd, máshol azonban alapvetően derült, napos időre van kilátás 12-18 fokos maximumokkal. Majd egy, a Balkánról érkező mediterrán ciklon hatására nagyot változik időjárásunk, eső érkezik. A legtöbb csapadék az Alföld déli részén várható, 10-15 milliméter is lehullhat a hétvégén, 5-10 milliméterre számíthatnak a Tiszántúl lakói, míg a középső országrészben 3-8 mm valószínű. Az ország nyugati harmada ezúttal kimarad, a Dunántúl keleti szélén eshet 3-5 milliméter.

Az esős időben szombaton 12-17, vasárnap 9-15 fokig emelkedik a hőmérséklet a legmelegebb órákban.

A ciklont ismét anticiklon követi, hétfőn nyugaton teljesen felszakadozik a felhőzet, keleten előfordulhat még minimális eső, 9-14, míg a sok napsütést ígérő keddi napon 10-15 fokot mérhetünk. Szerdától felhősebb, ködösebb időben lesz részünk, ekkor már erősen érvényesül a napsugarak csökkenő hatása, egyre nagyobb területeken indulnak ködösen a reggelek, és több helyen akár egész nap maradhat a párás levegő. Jelen állás szerint újabb változás november 17-18. környékén valószínű, lehűlést várunk.