Meglepően egyszerű dolog segíthet az Alzheimer-kór kezelésében

Már a kis mértékű napi testmozgás is lassíthatja az Alzheimer-kór előrehaladását azoknál az idősebb embereknél, akiknél fennáll a betegség kialakulásának veszélye – írja a Guardian egy friss kutatásra hivatkozva.

Az embereket gyakran arra biztatják, hogy tegyenek meg naponta legalább 10 ezer lépést, ezt a határértéket azonban egyre többen vitatják. Az persze nem vitás, hogy minél többet mozgunk, annál jobb, azonban a Nature Medicine folyóiratban megjelent kutatás szerint akár napi 3000 lépés is elég lehet ahhoz, hogy késleltessük az Alzheimer-kóros betegek agyi változásait és a kognitív hanyatlást.

A 14 éves lekövetéssel zajló kutatás eredményei azt mutatták, hogy a kognitív hanyatlás átlagosan három évvel késett azoknál, akik napi 3000–5000 lépést tettek meg, és hét évvel azoknál, akik napi 5000–7000 lépést.

Dr. Wai-Ying Yau, a bostoni Mass General Brigham kórházban végzett tanulmány szerzője és kollégái 296, a tanulmány kezdetén agyi szempontból ép személy adatait elemezték. Az adatok tartalmazták az éves kognitív felmérések eredményeit, valamint a lépésszámlálóval mért lépésszámot. Emellett az amiloidpakkokra, valamint a p-tau181-szintre vonatkozó adatokat is megkapták.

Ez utóbbiak azért fontosak, mert az Alzheimer-kór kockázata nagyobb volt azoknál, akiknek a kiindulási állapotban emelkedett amiloidszintjük volt. Akik ebből a csoportból több lépést tettek meg naponta, azoknál a kognitív hanyatlás lassabb ütemét lehetett megfigyelni, és az említett fehérjék is némileg késleltve halmozódtak fel az agyukban. Az ülő életmódot folytató egyéneknél a p-tau181 koncentrációjának emelkedése a vérben és a kognitív hanyatlás is lényegesen gyorsabb volt.

Az adatok tehát arra utalnak, hogy a fizikai aktivitás komoly védelmi hatást fejt ki. A kutatók szerint az, hogy a testmozgás pontosan hogyan segíthet, nem világos, de az kétségtelen, hogy a fizikai aktivitás javítja a véráramlást és csökkenti a gyulladást.