Veszélyes anyagokat találtak babáknak szánt cumikban

A Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb nemzetközi tesztje szerint a vizsgált 19 népszerű márka közül minden negyedik cumiban hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA) mutattak ki. Sőt, olyan termékeket is találtak, amelyek BPA mentesnek hirdették magukat a csomagoláson, mégis találtak bennük – derül ki az egyesület közleményéből.

A tesztben a legnépszerűbb cumi márkák mellett (NUK, Chicco, dm Babylove, Rossmann Babydream, Tommee Tippee, MAM, Philips Avent) kevésbé ismert termékek is helyet kaptak. Az eredmények pedig igencsak szemléletesek:

A 19 cumiból 4-ben hormonkárosító biszfenol A (BPA) jelenlétét mutatták ki.

Több esetben BPA-mentesként árult cumiban is volt BPA.

Négy cumi súlyos egészségkárosodást okozhat, egy pedig fulladásveszélyes is.

Mik azok a biszfenolok?

A biszfenolok olyan vegyi anyagok, amelyeket széles körben használnak többek között polikarbonát műanyagok és gyanták előállításához. A legismertebb és legelterjedtebb biszfenol a mai napig a biszfenol A, avagy a BPA, de a betiltásával párhuzamosan megjelentek további típusai is. Ezekről az anyagokról már évtizedek óta tudni, hogy akár kis mennyiségben is beavatkoznak az emberi hormonrendszer működésébe.

Többek között magzati fejlődési rendellenességet, alacsony születési súlyt, idegrendszeri és viselkedési problémákat, felnőtteknél szív- és anyagcsere-betegségeket, rákot okozhatnak.

Bár a biszfenolok bizonyítottan károsítják a hormonrendszert, a cumikra nem vonatkoznak a gyerekjátékokra és élelmiszerrel érintkező anyagokra érvényes szigorúbb szabályok. Így bennük a biszfenol jelenléte jelenleg jogszerű, noha a csecsemők naponta több órán keresztül közvetlenül a szájukban tartják ezeket a termékeket, így könnyedén kioldódhat belőlük a BPA. A TVE a hazai és EU-s szabályozókhoz is eljuttatta a teszt eredményeit, abban reménykedve, hogy hamarosan szigorítások jöhetnek.