Ő az egyetlen ember, akit eltalált egy meteorit

Máig példátlan Anne Hodges esete, aki 1954-ben túlélte, hogy eltalálta egy meteorit. Ez volt az első és mostanáig is az egyetlen feljegyzett alkalom, amikor egy emberre űrből érkező kő zuhant.

6 fotó

A Business Insider cikke szerint az amerikai nő éppen délutáni szunyókálását élvezte a kanapén, amikor alabamai otthonának tetejét átlyukasztotta a meteorit. Az űrből érkező kő először egy rádiókészüléket talált el, majd arról egyenesen az alvó asszony csípőjére pattant.

Anne anyja ekkor egy másik szobában tartózkodott, de hamar a nappaliba rohant, miután meghallotta lánya kiáltásait. Egyikük sem tudta, mi történt, hamarosan azonban felfedeztek egy méretes, csaknem 4 kilogrammot nyomó követ, amely rejtélyes módon a helyiségbe került. A nő nem sérült meg súlyosan, mindössze egy nagy sebhelyet szerzett az oldalára.

Az amerikai légierő lefoglalta a meteoritot, vizsgálataik kiderítették, hogy az 1685 Toro nevű aszteroidáról leváló darab lehetett. Amikor belépett a Föld légkörébe, fényes tűzgömbbé vált, amelyet még a délutáni napsütésben is jól láttak a város lakói. Legnagyobb része feltehetőleg elégett zuhanás közben, kisebb törmelék azonban eljutottak a felszínig. Ezek egyike égette meg az akkor 34 éves nő testét, egy másikat pedig néhány kilométerrel odébb találtak meg később. A két meteorit vélhetően mintegy 4,5 milliárd éves.

Mire Hodges férje hazaért, otthonát hatósági személyek, újságírók és bámészkodók vették körül. Felesége hirtelen igazi hírességgé vált, aki még egy tévés kvízműsorban is szerephez jutott. Mindeközben perre ment a meteorit tulajdonjogáért, amiért főbérlője is küzdött. A feleknek sikerült megállapodniuk, így az űrkő Hodges-hoz került, ám később az Alabamai Természettudományi Múzeumnak adományozta. Anne Hodges végül 52 éves korában, veseelégtelenségben halt meg, máig ő az egyetlen ember a történelemben, akit bizonyítottan eltalált egy meteorit.

Idén nyáron azonban kis híján megismétlődött az esemény, amikor egy meteorit egy Atlanta melletti kisváros egyik házába csapódott. Erről az esetről alábbi cikkünkben írtunk részletesen: