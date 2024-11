A világ legnagyobb cápáit gyilkolják kardszárnyú delfinek

Kardszárnyú delfinek egy csoportja megtanulta elejteni a világ legnagyobb halait, a cetcápákat – számolt be róla a Live Science. A kutatók szerint látszólag egy termetes hím vezeti a Mexikó partjainál zajló támadásokat.

A cetcápák (Rhincodon typus) óriási állatok, akár 18 méteresre is megnőhetnek, tömegük pedig elérheti a 36 tonnát. A kardszárnyú delfinek (Orcinus orca) ezzel szemben ritkán haladják meg a 10 méteres testhossz, ám a méretbeli lemaradásukat kifinomult vadász stratégiával kompenzálják.

Amint az erről szóló új tanulmányból kiderül, a ragadozók úgy bánnak el ezekkel az óriási cápákkal, hogy először nagy sebességgel nekirontanak, így fejjel lefelé borítják és elkábítják őket. Ezután sebet nyitnak alhasi régiójukon, amelyen keresztül gyorsan elvéreznek, miközben a kardszárnyúak hozzáférnek tápanyagokban gazdag májához.

A kutatók összesen 4 ilyen vadászatot figyeltek meg, közülük 3-at ugyanaz a hím vezetett. A negyediket viszont nőstények vezényelték, azonban korábban ők is mind kapcsolatban voltak a hímmel, így feltehetőleg tőle tanulhatták el.

Hasonló viselkedést figyeltek meg a Dél-afrikai Köztársaság partjainál élő kardszárnyú delfineknél is, akik fehér cápákra vadásznak előszeretettel. Az ottani ragadozók is a cápák májára utaznak, és olyan hatékonyan vadásznak rájuk, hogy egyes területekről már el is menekültek a fehér cápák.