Forogni kezdett a világ legnagyobb jéghegye

30 évvel megfeneklése után néhány éve lendült mozgásba a világ legnagyobb jéghegye, az A23a. A közelmúltban azonban ismét elakadt, majd pörgésbe kezdett – írja az IFLScience.

A forgásról elsőként a British Antarctic Survey (BAS) brit Antarktisz-kutató szervezet számolt be 2024 elején. A NASA által készített műholdfelvételek azt mutatták, hogy a jéghegy januárban kezdett el pörögni.

A 4000 négyzetkilométeres jéghegy a Dél-Orkney-szigetek közelében rekedt meg. Az elakadás hátterében a Taylor-oszlop nevű jelenség áll, ennek során egy forgó víztömeg alakul ki, ahogy az óceáni áramlat találkozik a tengerfenékkel.

Az elakadást és forgást korábban más, hasonló útvonalon mozgó jéghegyeknél is megfigyelték.

Az A23a esetében az óriási méret miatt különleges a jelenség.

Till Wagner, a Wisconsin-Madison Egyetem munkatársa szerint Taylor-oszlopokat tartályokban is ki lehet alakítani, de ilyen geofizikai léptékben ritkán látni a folyamatot.

The #A23a megaberg is in its spinning era 💃💞

These dance moves down #IcebergAlley are part of the iceberg’s long, melty journey into warmer waters.

Don’t be deceived by your screen size – this is the biggest iceberg in the world, around the size of Cornwall or Rhode Island! pic.twitter.com/XF5UWg4NBz

— British Antarctic Survey 🐧 (@BAS_News) February 14, 2024