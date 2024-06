Veszélyes fordulóponthoz közeledik az Antarktisz

Egy friss tanulmányban olyan, az Antarktisz és más területek jégveszteségére vonatkozó, korábban nem ismert fordulópontot mutatnak be, amelynek következtében a jövőben a vártnál is súlyosabb lehet a tengerszint emelkedése – írja a The Guardian. A szakértők azt vizsgálták, hogy a felmelegedő tengervíz miként hatol be a part menti jégtáblák és az alattuk lévő kőzet közé.

A víz a jeget melegítve üreget alakít ki, amely idővel tovább tágul, ami fokozza a jég összeomlásának kockázatát, ezáltal pedig a tengerszint emelkedését.

A kutatók számítógépes modellekkel dolgoztak, és arra jutottak, hogy már nagyon kismértékű víz behatolása is jelentős jégveszteséget idézhet elő. Azt nem tudni, hogy a jégtakaró fordulópontja mennyire van közel, a csapat szerint ugyanakkor már tizedfokos hőmérséklet-emelkedés is számíthat.

A globális felmelegedés egyik legsúlyosabb következménye a sarki jég olvadása, illetve az azzal járó tengerszint-emelkedés. Bár rengeteg vonatkozó előrejelzés létezik, a kutatók úgy gondolják, hogy egyes olvadási folyamatokkal nem számolnak a modellek.

Dr. Alexander Bradley, a British Antarctic Survey munkatársa és a csapat tagja szerint a tengervíz beáramlása a kirakós egyik hiányzó darabja lehet. „Számos bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy ha ezt figyelembe vesszük, akkor a modellek által előre jelzett tengerszint-emelkedés mértéke sokkal, de sokkal nagyobb lehet” – tette hozzá.

Korábbi vizsgálatok alapján a beáramlás megduplázhatja a jégveszteség mértékét egyes antarktiszi jégselfeknél. Mint Bradley kiemelte, a felmelegedés minden tizedfokával egyre közelebb kerülünk a veszélyes fordulóponthoz, ennek elkerüléséhez pedig drasztikus lépésekre lesz szükség. A legfontosabb feladat az lenne, hogy 2050-re elérjük a nettó zéró kibocsátást.

A friss eredmények alapján egyes antarktiszi jégtömegek érzékenyebbek a tengervíz bejutására. A Pine Island-i-gleccser, amely jelenleg az antarktiszi olvadáshoz köthető tengerszint-emelkedés legfőbb okozója, különösen sérülékeny. A gyakran végítélet-gleccserként emlegetett Thwaites ezzel szemben kevésbé fenyegetett.