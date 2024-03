Kutyaként azonosított be egy embert a fajtatesztelő cég

Kétszer is kutyaként azonosított be egy embert egy kisállatok genetikai tesztelésével foglalkozó cég – írja a The Guardian. Az eredmények tükrében kérdésessé válik, hogy a vállalat mennyire lehet pontos a kutyafajták beazonosításában.

A WBZ News csapatának egyik riportere a saját arcáról vett kenetmintákat küldött el a DNA My Do nevű céghez.

A torontói székhelyű vállalat eredményei alapján az újságíró, Christina Hager 40 százalékban alaszkai malamut, 35 százalékban shar pei és 25 százalékban labrador.

Hager két másik, háziállatok genetikai elemzésével foglalkozó vállalatnak is átadta a mintáit. A melbourne-i, ausztráliai és floridai székhelyű Orivet cég arról számolt be, hogy a minta nem szolgáltatta a fajtaazonosító elemzés elvégzéséhez szükséges adatokat, míg a washingtoni székhelyű Wisdom Panel azt közölte, hogy a mintában nem volt elég DNS ahhoz, hogy megbízható eredményt adjon az elemzés.

Tavaly a WBZ News egy New Hampshire-i állattartó arcáról származó kenetmintákat küldött el a DNA My Dognak, akkor a cég border collie, cane corso és bulldog nyomait mutatta ki. A vállalat utóbb azt állította, hogy az egyik mintában kutyától származó DNS-t találtak.

Az ebek genetikai tesztelése mára hatalmas piaccá fejlődött, melynek globális értéke 2022-ben 235 millió dollár volt, 2030-ra pedig 723 millió dollárra nőhet. Az iparág főbb szereplői közé tartozik többek között a DNA My Dog, az Orivet és a Wisdom Panel, a hibás eredmények azonban sokat rontanak a piac hitelességén.

Lisa Moses, a Harvard Medical School állatorvosa és bioetikusa tavaly a WBZ Newsnak azt mondta, a fajta kifejezés alapvetően a kutya megjelenésén alapul, és nem feltétlenül ismertek a genetikai tényezői.