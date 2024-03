Földön kívüli objektumnak néztek egy teherautót

2014 januárjában egy meteort figyeltek meg Pápua Új-Guinea közelében. Avi Loeb, a Harvard Egyetem fizikusa az objektum becsült sebessége és pályája alapján utóbb arra jutott, hogy az égitest a Naprendszeren kívülről érkezhetett, idővel pedig csapatával felkerekedett, hogy megtalálja a potenciális törmelékeket.

Egy tavaly szeptemberben megjelent tanulmányban már arról számoltak be, hogy felfedezték a darabkákat, a korai elemzések pedig valóban csillagközi eredetről árulkodnak. A bejelentést számos kritika érte.

Az emberiség 2017-ben észlelte az első olyan égitestet a Naprendszerben, amely egy idegen csillagtól érkezett hozzánk – azóta még egy igazolt csillagközi látogatót és további jelölteket találtak. Loeb évek óta kiemelten foglalkozik a témával, gyakran hangoztatva, hogy egyes csillagközi objektumokat idegen civilizációk hozhattak létre. Vonatkozó elméleteit a kutatók többsége megalapozatlannak és szenzációhajhásznak véli.

A közelmúltban Dr. Benjamin Fernando, a Johns Hopkins Egyetem szeizmológusa adott interjút a The New York Timesnak. A szakértő kollégáival azokat a szeizmikus adatokat vizsgálta meg, amelyekkel Loebék is dolgoztak, amikor meghatározták a becsapódás lehetséges helyét.

Fernando szerint nem ritka, hogy a meteorrobbanásokat a szeizmométerek is detektálják, csakhogy jelen esetben erről szó sem volt.

A Loebék által elemzett adatok valójában egy teherautótól származtak.

Mivel a csapat nem szeizmológusokból állt, félreértelmezhették az információkat.

„Kéthétnyi adatot vizsgáltunk meg az esemény környékén. Több száz ahhoz hasonló jelet találtunk, mint amit Loeb is vizsgált” – nyilatkozta Fernando. A több száz jel nem lehetett mind meteor, többségük pedig a nappali órákban jelentkezett, ami antropogén zajra utal.

A konkrét jelet tanulmányozva kiderült, hogy egy főúthoz köthető. Úgy tűnik, az adatokat egy teherautó keltette, amely lehajtott a főútról, elhaladt a helyi kórház közelében lévő szeizmométer mellett, majd a másik irányba kezdett el mozogni.

Fernando kiemelte: szeizmológiai adatokat analizálva érdemes lenne szeizmológus véleményét is kikérni.