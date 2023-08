Hangrobbanás és furcsa fénycsóva keltette fel az ausztrál város lakóit

Augusztus 7-ére virradóan rengeteg ember jelezte a közösségi médiában, hogy Melbourne közelében egy rejtélyes, nagy méretű fénycsóva haladt át az égen. Néhány videofelvételen az is látható, ahogy a tűzgömb darabjaira hullik, és hogy a törmelékek elégnek, ami azt jelenti, nagy objektumról lehet szó – írja a ScienceAlert.

A szemtanúk hangrobbanásról is beszámoltak, amely azt jelzi, hogy a darabok elég sokáig eljutottak ahhoz, hogy belépjenek az alsó légkörbe. Mivel a tűzgömb narancssárgás színnel égett, a szakértők úgy gondolják, nem meteorról van szó, hanem ember alkotta tárgyról, azon belül is a Föld körül keringő űrszemét egy darabjáról.

Amennyiben ez a helyzet áll fenn, több tonnás is lehetett a tűzgolyó, ám meglepő módon a SatView globális űrszemét-követő oldal semmit nem jelzett előre.

Jonathan McDowell amerikai csillagász előzetes elemzése szerint a tűzgömb a GLONASS-K2 navigációs műholdat szállító Szojuz-2 rakéta harmadik fokozata lehetett. Ezt a rakétát a az orosz űrügynökség (Roszkoszmosz) augusztus 7-én indította a Moszkvától mintegy 800 km-re északra fekvő Plesetskből.

What an amazing sight over Richmond 💫 I don’t know if #Meteor #Comet or #SpaceJunk #Melbourne pic.twitter.com/8SHbweU2qK

— Stewart Mason (@karmicstewii) August 7, 2023