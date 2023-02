Veszélyes gombákat szabadíthat ránk a klímaváltozás

Egy friss tanulmány alapján kedvezhet a kórokozó gombák ellenállóságának a globális felmelegedés – írja a ScienceAlert. Ezen organizmusok ellen fontos védelmi eszközt jelent a testhő, a kórokozók azonban az éghajlatváltozás következtében úgy fejlődhetnek, hogy jobban bírják a meleget.

Asiya Gusa, a Duke Egyetem mikrobiológusa és a csapat tagja szerint fontos kiemelni: átadási szempontból nem fertőző betegségekről van szó, nem terjesztjük egymás között az organizmusokat. „Folyamatosan lélegzünk be gombaspórákat, immunrendszerünk pedig fel van készülve a harcra” – mondta a szakértő.

A kutatók a Cryptococcus deneoformans nevű patogén fajt vizsgálták meg. A gombát laboratóriumi körülmények között tették ki 30-37 Celsius-fokos környezetnek, és mint kiderült, a hő hatására jelentősen megváltozott az organizmus genetikája. A szakértők több mozgást figyeltek meg a transzpozon nevű DNS-szakaszokban, ezek képesek befolyásolni más gének működését. A T1, Tcn12 és Cnl1 esetében különösen nagy mobilitást figyeltek meg, ezek akár a rezisztenciára is hathatnak. A jelenség háttere egyelőre nem ismert.

A kísérletet egerekben is elvégezték, a transzpozonok mozgása itt még inkább felélénkült.

Ezek a mobilis elemek valószínűleg hozzájárulnak az alkalmazkodáshoz.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy fel kell készülnünk a The Last of Us világára. A kutatók azt egyelőre nem állapították meg, hogy a gombák a klímaváltozás miatt bizonyosan veszélyesebbek az emberre, csupán azt mutatták ki, hogy a hő kedvez a genetikai változásaiknak.

A vizsgálat következő lépéseként embereknél is el kell végezni az elemzést. A hasonló gombafertőzések évente több százezer, többnyire legyengült immunrendszerű embert ölnek meg, a hasonló projektek ezért igen fontosak.