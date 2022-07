Magyar képet választhatnak az év asztrofotójának

Magyar versenyző alkotása is bekerült a világ legnagyobb asztrofotó-versenyének döntőjébe. Az Év Asztrofotósa (Astronomy Photographer of the Year) pályázatra minden évben több ezer kép érkezik. A versenyt idén 14. alkalommal rendezi meg a Greenwichi Királyi Obszervatórium, ezúttal 67 országból több mint 3 ezer felvétellel pályáztak.

Majzik Lionel döntős képén a C/2021 A1 (Leonard) látható.

A magyar fotós 2021. december 27-én, egy namíbiai távcsővel örökítette meg az üstököst.

„2021 leglátványosabb üstököse több jelentősebb kitörést is produkált az év utolsó napjaiban. Az üstökös addigra már csak a déli féltekéről volt látható, ezért az északi asztrofotósok déli robotteleszkópok használatára kényszerültek” – kommentálta a felvételt.

December 27-ére sikerült szereznie egy 15 perces foglalást a világ akkor éppen legnépszerűbb robottávcsövére, a Skygems Remote Observatories 200 milliméteres teleszkópjára. A fotózást megnehezítette a borús időjárás, de így is sikerült látványos felvételt készítenie az üstökösről.

Majzik Lionel munkáival mi is többször foglalkoztunk, bemutattuk például a C/2021 A1 (Leonard)-ról készített egyéb képeit, de az idei bolygósorakozó során született egyik felvételét is ismertettük. A Kozmikus forgalom fotóját korábban a NASA a nap képének választotta.

Az Év Asztrofotósa versenyének győztesét szeptember 15-én jelentik be. A további képeket a pályázat oldalán lehet megtekinteni.