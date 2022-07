Szomorú rekord született egy osztrák hegyen

Az osztrák Alpokban található Hoher Sonnblick 3106 méter magas, a hegyen minden évben nagy mennyiségű hó hullik le. A csúcshoz közel a nyár nagy részének el kell telnie, hogy a felgyülemlett hó megolvadjon. Idén azonban a Sonnblicki Obszervatórium példátlan olvadásról számolt be – írja az IFLScience.

2022-ben a korábbi rekordhoz képest több mint egy hónappal előbb engedett fel a hó.

A Sonnblicki Obszervatóriumot 1886-ban építették, ez az egyik legkorábbi hófigyelő állomás a világon. A csúcson található létesítmény azóta gyűjti az adatokat.

Ilyen magasságban nincs még egy helyszín, ahol ennyire hosszú időn át megbízhatóan rögzítették a hőmérsékletre, csapadékra és hóolvadásra vonatkozó információkat. Ezt megelőzően a legkisebb hófolt az obszervatóriumnál júniusban 120 centiméteres volt, az átlag pedig 307 centiméter. Idén csupán 39 centimétert mértek.

Az olvadást a nyári hőmérséklet mellett a felhalmozódott hó vastagsága is befolyásolja. A kutatók úgy gondolják, hogy a mostani gyors olvadáshoz a klímaváltozás is hozzájárult. Az Alpokra az idei hőség különösen súlyos hatást gyakorol, a gleccserek visszahúzódása emberi életeket is fenyeget. Mivel a hegység gleccserei számos nagy folyót táplálnak a térségben, elképzelhető, hogy több helyen idén ősszel nagyon alacsony lesz a vízszint.