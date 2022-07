Kilencezer- ennyi embert érint hazánkban sclerosis multiplex

A sclerosis multiplex (SM) egy gyulladásos, krónikus betegség, amely a központi idegrendszert támadja meg. Kialakulásának okáról még mindig nagyon keveset tudunk, de a gyógyszeres terápiák ígéretesek, és egyre inkább a személyre szabott gyógyítás felé tolódik el a kezelés, ami mindenképpen előrelépésként könyvelhető el.

Világszerte egymillió, Magyarországon nagyjából kilencezer embert érint a sclerosis multiplex, egy olyan krónikus betegség, ami az agy központi idegrendszerét támadja meg.

Elsősorban 20-40 éves korban szokott megjelenni, de vannak olyan esetek, amikor már gyerekkorban, vagy időseknél jelentkezik

– mondta el a 24.hu-nak Dr. Rózsa Csilla, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Neuroimmunológiai Társaság elnöke.

A sclerosis multiplexben a szervezet tévedésből ellenanyagokat és fehérvérsejteket küld az agy és a gerincvelői idegeket körülvevő myelinhüvely (az idegrostokat szigetelő, zsírsavakban gazdag fehérjetartalmú anyag) ellen. Így alakul ki a myelinhüvely-gyulladás, amely végül az idegek károsodásához vezet. A folyamat során hegesedés alakul ki, méghozzá több területen, innen jön a betegség neve: a sclerosis a hegesedést, a multiplex a több területre vonatkozó károsodást jelöli. Idővel ez a károsodás lelassítja, vagy megakadályozza az izomkoordinációért, az izomerőért, az érzékelésért és a látásért felelős idegeken az információk továbbítását. A betegség súlyos esetben akár rokkantsággal is járhat.

Alapvetően két fő csoportját különböztetjük meg a sclerosis multiplexnek

Az egyik a relapszáló-remittáló SM, amely során egymástól elkülöníthető fellángolások és enyhülések követik egymást. A legtöbb SM-beteg ettől szenved. A fellángolások jellemzően hirtelen alakulnak ki, és néhány héttől néhány hónapig is tarthatnak, majd viszonylag tünetmentes, enyhébb időszak következik. A betegség elején az enyhülés még teljes tünetmentességet jelenthet, később azonban egyre több maradványtünettel kell számolni. A másik fajta SM-et primer progresszív sclerosis multiplexnek nevezik, ez a betegség egy ritkább formája, lefolyása alatt nincs remisszió, azaz a betegség tünetei átmenetileg sem enyhülnek. Itt kulcsfontosságú a terápia, mivel a beteg élete múlhat rajta: a hatékony kezelések nélkül néhány éven belül rokkantá, majd mozgásképtelenné válhatnak a betegek, és egy évtizeden belül bekövetkezhet a halálozás is. A gyógyszeres terápiák azonban kifejezetten ígéretesek – és egyre inkább a személyre szabott gyógyítás felé indul el a szakma, ami rengeteget segíthet a jó életminőség fenntartásában.

Az SM-nek vannak típusos tünetei, amelyek alapján felismerhető, ha valaki sclerosis multiplexben szenved. Ilyen például a hosszú távon fennálló zsibbadás, főleg a végtagokban, a részleges vagy teljes látásvesztés, vagy a remegés, koordinációs zavar, szédülés, fáradtság.

Óva intjük a sclerosis multiplex diagnózist frissen megkapott betegeinket, hogy az interneten keresgélve régi betegtörténeteket olvassanak, ezek ugyanis már nem adnak valós képet egy mai beteg kilátásairól – jelenti ki Szántai Anita, a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) elnöke. Magyarázatként hozzáteszi:

az elmúlt 10-15 évben annyi új, modern kezelés vált elérhetővé Magyarországon, hogy szinte össze sem lehet hasonlítani egy korábban felismert betegséggel élő sorstárs lehetőségeit és kilátásait egy olyan betegével, aki ma indul el a betegúton. Sőt, a sclerosis multiplexben nemcsak évtizedes távlatokban mérhető a haladás, hiszen az utóbbi néhány évben is bővült a terápiás paletta.

A sclerosis multiplex kialakulásának okáról jelenleg nincsenek biztos információink – ez egy olyan terület, ahol a gyógyítás még sokat fejlődhet, itt van a legnagyobb lehetőség az innovációra. Hiszen, ha megvan a kiváltó ok, a kezelés, megelőzés is könnyebb. „Egyelőre az biztos, hogy a dohányzás súlyosbítja a betegséget, így a diagnosztizált betegeknek azt szoktuk javasolni, hogy hagyjanak fel vele. Kutatások azt is kimutatták, hogy ahogyan közeledünk az Egyenlítőhöz, úgy csökken az SM-es betegek száma, így valószínűleg a napsütés, a D-vitamin is szerepet játszik a kialakulásában. Illetve a legfrissebb eredmények már egyértelműen összekötik az SM-et az olyan vírusfertőzésekkel, mint az Epstein-Barr vírusfertőzés, ami drámaian növeli a betegség kialakulásának kockázatát” – mondta el Dr. Rózsa Csilla.

„Kezdetben azért küzdött a betegszervezetünk, hogy egyáltalán valamiféle gyógyszer legyen elérhető idehaza is az SM betegeknek. Később minden újabb injekciós terápiát sikernek tekintettünk, majd jöttek a még újabb készítmények, amelyek részben infúzióban, részben tabletta vagy kapszula formájában adtak egyre szélesebb választási lehetőséget a kezelőorvosoknak és betegeinknek. Fontos mérföldkő volt az is, amikor már nemcsak folyamatosan adagolt, hanem szakaszosan, egy évben csak néhányszor alkalmazandó terápiák is elérhetővé váltak. Mivel a sclerosis multiplex gyakran a húszas-harmincas éveiben járó fiataloknál jelentkezik, az is fontos, hogy míg korábban eltanácsolták a betegeket a gyermekvállalástól, ma kifejezetten bátorítják a családalapítást az orvosok, hiszen jóval nagyobb biztonsággal tudják biztosítani a kismama és a baba egészségét is” – sorolja a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány elnöke.

Dr. Rózsa Csilla kiemelte: nagyon fontos a korai diagnózis, hiszen ilyenkor korábban el lehet kezdeni kezelni a betegeket személyre szabott terápiákkal. Ha a beteg ezekre jól reagál, hosszú évekig jó életminőséggel élhet. Ami a terápiás lehetőségeket illeti, nagy segítség lehetne, ha a károsodott myelinhüvelyeket vissza lehessen állítani, ezzel megakadályozni a további idegkárosodást, de egyelőre hatékony terápia erre még nincsen. A kezelésben azonba az lenne az igazi áttörés, ha sikerülne visszaállítani azokat az idegpályákat, amelyeket a betegség roncsol.