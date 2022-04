Gyakran használt vegyi anyagok okozhatnak májkárosodást

A perfluor- és polifluor-tartalmú alkil anyagok (PFAS-ok) az ember által előállított vegyi anyagok széles körben használt csoportját jelentik, az összefoglaló név több mint 4700 vegyi anyagot fed le. Ezek egy részét szabályozzák az Európai Unióban, egy részüket viszont nem – az EurekAlerten megjelent sajtóközlemény szerint azonban kellene, mivel májkárosodáshoz vezethetnek az emberi szervezetben.

A PFAS-ok idővel felgyülemlenek az emberi szervezetben és a környezetben. „Örök vegyi anyagokként” is emlegetik őket, mivel rendkívül makacs módon megmaradnak a környezetben és az emberi testben. Olyan egészségügyi problémákhoz vezethetnek, mint például a tüdőkárosodás, pajzsmirigy megbetegedés, túlsúly, termékenységi problémák és rák – írja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. A sorhoz most már az Environmental Health Perspectives szaklapban megjelent tanulmány szerint hozzáadhatjuk a májkárosodást is: a USC Keck School of Medicine kutatói által végzett új kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy a hosszú távú PFAS-kitettség a májat is károsíthatja.

Ez az első olyan tanulmány, amely szisztematikusan felülvizsgálja a PFAS-expozícióra és a májkárosodásra vonatkozó adatokat, összegezve 111, embereket és a rágcsálókat egyaránt vizsgáló, független szakértők által jóváhagyott tanulmány eredményeit. A kutatók azt figyelték meg, hogy a PFAS-expozíció összefüggésben áll-e az alanin-aminotranszferáz emelkedett szintjével a szervezetben. Ez egy májenzim, amely a májkárosodás biomarkere is. A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy az emberekben leggyakrabban kimutatott három PFAS – a perfluoroktánsav (PFOA), a perfluoroktánszulfonát (PFOS) és a perfluorononánsav (PFNA) – mind az emberek, mind a rágcsálók vérében emelkedett ALT-szinttel függ össze. A szerzők a PFAS-nak a májkárosodásra gyakorolt hatásaiban is felfigyeltek néhány különbségre a nők és férfiak között, ami arra utal, hogy

könnyen lehet: a hormonok szabályozási zavarán keresztül lehetséges a mechanizmus.

Ez a kutatás egyértelműen azt mutatja, hogy a PFAS-t emberi egészségre gyakorolt hatásai miatt komolyan kell venni, mert még a beszüntetésük után is fennmaradnak a környezetben.

Az EU Humán Biomonitoring Kezdeményezése (HBM4EU) szintén foglalkozik a PFAS-sel. A HBM4EU 30 ország, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság kezdeményezése, amely a Horizont 2020 társfinanszírozásával valósul meg. A 2017-től 2021-ig tartó HBM4EU a vegyi anyagok biztonságos kezelése, és így Európában az emberi egészség védelme céljából hoz létre tudásanyagot.