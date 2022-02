Felére csökkenti a hosszú Covid esélyét az oltás

Brit kutatók kimutatták, hogy azoknál az embereknél, akik legalább egy koronavírus-vakcinával oltottak, kisebb valószínűséggel alakul ki hosszú Covid, mint az oltatlanoknál – olvasható a kormányzati honlapon megjelent összefoglalóban.

A szakértők 15 korábbi kutatást vizsgáltak át. Az áttekintésben szereplő tanulmányok közül nyolc a fertőzés előtt beadott védőoltások hatását vizsgálta. A legtöbb ilyen tanulmány azt sugallja, hogy

a beoltott embereknél kisebb valószínűséggel alakultak ki a hosszú Covid tünetei a fertőzést követően, mint az oltatlanoknál, és igaz volt ez rövid és hosszú távon is.

Az eredmények azt mutatják, hogy a 2 adag Pfizer, AstraZeneca vagy Moderna oltóanyagot vagy egy adag Janssen vakcinát kapott fertőzötteknél körülbelül feleakkora valószínűséggel alakultak ki hosszan tartó, 28 napon túl fennmaradó posztcovid-tünetek, mint az egy adagot kapó vagy oltatlan. A legtöbb Covid-tünet ellen a vakcina hatékonysága a 60 év felettieknél volt a legmagasabb, és a legalacsonyabb a fiatalabbaknál (19-35 év).

A többi kutatás azt figyelte meg, hogy mi történik azokkal, akiket úgy oltanak be, hogy már posztcovidosok. Ezekből is az derült ki, hogy a vakcináció után a résztvevők kevesebb tünetről számloltak be.