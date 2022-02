Brit szakértők szerint négy lehetséges forgatókönyvvel folytatódhat a járvány

Dobson Szabolcs gyógyszerengedélyeztetési szakértő szúrta ki a brit vészhelyzeti tanácsadó csoport elemzését, amelyben a februári helyzet alapján a járvány alakulásának lehetséges forgatókönyveit írják le.

A Scientific Advisory Group for Emergency (SAGE), vagyis a vészhelyzeti tudományos tanácsadó csoport tudományos és gyakorlati tanácsokkal segíti a kormány döntéshozóit vészhelyzetekben – olyanokban, mint amilyen a koronavírus-járvány is. A legfrissebb elemzés négy lehetséges forgatókönyve azért hasznos, mert segítségükkel fel lehet készülni a különböző eshetőségekre. A szakértők a februári helyzet alapján négy lehetséges szcenáriót látnak a közeljövőben megvalósulni.

Az optimista forgatókönyv

További variánsok jönnek létre, de egyik sem éri el a delta variáns súlyosságát, nem lesz fertőzőbb, és nem kerüli ki jobban az immunválaszt. A jelenlegi vakcinák és a fertőzés által szerzett immunitás némileg gyengébbek lehetnek. Kisebb szezonális/regionális járványok várhatók a gyengülő immunitás miatt. A meglévő vakcinákat már csak a sérülékeny csoportoknál használják. A vírusellenes szerek hatásosabbak, és jelentősen csökkentik a halálozást. Azokban az években, amikor erősebb a SARS-CoV-2 megbetegedési hullám, kevesebb az influenzás beteg. Az idei ősszel esélyes, hogy a járvány újra fellángol, de kevesebb lesz a súlyos és halálos eset.

A mérsékelten optimista forgatókönyv

A globális nyájimmunitás kevésbé súlyos megbetegedésekhez vezet, a járvány fellángolásai a csökkenő immunitáshoz vagy az új variánsok megjelenéséhez köthetők. A jövőben a járvány szempontjából rosszabb és jobb éveink is lesznek, az előbbieket például nagyobb fertőzőképességű és a delta variánshoz hasonló súlyosságú betegséget okozó vírustörzsek érhetik el. A koronavírus főképp az idősekre és a sérülékenyekre, illetve azokra lehet veszélyes, akiknek nincs korábbi védettségük. A rosszabb években mindenkinek, a jobbakban a sérülékenyebb csoportoknak lesz szükségük védőoltásra. A távolságtartási rendelkezések a rosszabb években érvénybe lépnek. Az antivirális rezisztencia felüti a fejét, ezért egyre kevesebb vírusellenes szer lesz hatásos a koronavírusra. Az omikronhoz hasonló hullám várható ősszel.

A mérsékelten pesszimista forgatókönyv

Évekig előreláthatatlan lesz az új variánsok felbukkanása, rosszabb esetekben olyan mutánsok is megjelenhetnek, amelyek inkább a deltához, mint az omikronhoz hasonlóak. A természetes védettség és az újabb vakcinák megfelelő védelmet biztosítanak a súlyos betegség ellen. Bár a legtöbb csoportnál nem jár súlyos betegséggel a fertőzés, az egymás utáni hullámok rombolják a társadalmat, egyes csoportok esetében aránytalanul keményen, mint például az iskolás gyermekeknél. Az antivírus-rezisztencia komoly probléma. A SARS-CoV-2 nem üti ki az influenzát, hanem a két járvány egyszerre terheli le az egészségügyet. Az őszi-téli időszakban új variáns kezdhet terjedni, de ez továbbra is csak egyes csoportoknál jelent komoly problémát, például az oltatlanoknál, az időseknél vagy a súlyos alapbetegséggel rendelkezőknél.

A pesszimista forgatókönyv

Új variánsok jönnek létre a globális hiányos vakcinázottság, illetve az állati rezervoárok miatt. Az állati rezervoárok között terjedő vírusok egymással is cserélhetnek genetikai információkat, és rekombinációs esemény során újabb vírusvariánssá válhatnak. Nem mindegyik új mutáns jelent veszélyt, de van, amelyik kikerüli a természetes és a vakcina által indukált immunitást is. A kiszámíthatatlan változások megnövelhetik a súlyos betegek és a halálozások számát, illetve a fertőzés hosszú távú következményei is bizonytalanok lesznek. Az antivirális rezisztencia elterjedt, és rendszeres, széleskörű vakcinákra van szükség, amelyeket a megjelenő variánsok szerint módosítanak. A személyes távolságtartó viselkedés nagyrészt hiányzik, vagy társadalmi feszültségeket szül. Az őszi időszakban súlyos járványhullám jöhet, de a legsúlyosabb betegség még mindig a korábban immunitást nem szerzett emberek között jelentkezik.