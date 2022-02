Visszatérnek a szélviharok

Vasárnap délelőtt még szakadozott lesz a felhőzet felettünk, pár órás napsütésre számíthatunk, a legtöbb napsütés az ország déli felében és a Duna-Tisza közén lehet. Késő délutántól mindenütt beborul az ég – írja a Kiderül.hu. Napközben nem várható csapadék, majd késő estétől az északi megyékben előfordulhat eső, a délnyugati szél többfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de az északkeleti határ mentén pár fokkal hidegebb is lehet.

Hétfőn és kedden már erős szélre, több helyen viharos széllökésekre kell készülni.

A met.hu veszélyjelző térképén a jövő hét első két napjára elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az ország nyugati és középső megyéire: „a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t”.

Hétfőn napközben nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti határ közelében még estig maradhatnak erősebben felhős körzetek. Éjszaka és reggel még több helyen valószínű kisebb eső, zápor, de napközben már csak kevés helyen eshet csapadék. Az északnyugatira forduló szél főleg az Észak-Dunántúlon és a főváros környezetében viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 5 és 10 fok között alakul.

Kedden Eleinte többnyire napos idő várható, majd délután frontfelhőzet vonul fel, estére többfelé meg is vastagszik, estig csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is erős, a Dunántúlon viharos lesz, estére azonban mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a szélvédett tájakon -4, -5 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.