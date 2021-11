Bronzkori fegyvereket talált egy 13 éves lány

Bronzkori fejszékre bukkant egy, a nyugat-angliai Mildenhallban élő 13 éves lány – írja az ITV. Milly Hardwick apjával indult fémkeresőzni Royston közelébe, a kutatás során pedig megtalálta a fegyvereket.

Szakértők szerint a tárgyak időszámítás előtt 1300 körül készülhettek.

A lány a The Searcher címlapján is szerepelt, a magazin célközönségét az amatőr fémdetektorosok adják. Claire Hardwick, Milly anyja szerint a helyi feltárásokon sokan már fel is ismerik gyermekét. A lány nem meglepő módon régész szeretne lenni.

Milly apjával és nagyapjával rendszeresen jár olyan szervezett feltárásokra, amelyeket az érintett birtok tulajdonosa is engedélyez. Ritkán fordul elő, hogy a lány egy-egy keresésről üres kézzel térjen vissza.