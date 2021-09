Videón, ahogy az Ida hurrikán kialakult

Érdekes time-lapse videót osztott meg Twitteren az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA): a felvételeken az látszik, hogyan alakult ilyen óriási hurrikánná az Ida, ami most pusztít a kontinensen.

In honor of #TimelapseTuesday, here is a GeoColor imagery loop of the path of #Ida as it strengthened into a hurricane and traveled toward Louisiana. It spans from Aug 25 to Aug. 29 and was captured by @NOAA‘s #GOESEast satellite. pic.twitter.com/25He8ywEVE

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 31, 2021