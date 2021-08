Videón, ahogy komplett tetőt tép le az Ida hurrikán

Döbbenetes videók láttak napvilágot az Ida hurrikán louisianai tombolásáról. Amint azt megírtuk, vasárnap – éppen a Katrina 16. évfordulóján – partot ért a négyes kategóriájú Ida hurrikán az Egyesült Államok déli partvidékén.

Az alábbi felvétel Houma városában készült. Az autóból készült videón egy olyan pillanat látható, amint a szélvihar egyben letépi egy jókora épület tetetjét.

Ennyi maradt meg a hurrikán után egy másik épületből



Az alábbi videóból belülről látható egy lakás a pusztító vihar után.

vid

Ez már Galliano település. És egy kórház tetőszerkezete.

ABSOLUTELY HORRIBLE: Hurricane Ida ripped the roof off Lady of the Sea Hospital in Galliano >> https://t.co/VQAkpMOUpL pic.twitter.com/e3WZMaw1bE

Ezen a videón érezhető leginkább, hogy milyen hanghatásokkal érkezett a hurrikán

SOUND OF FURY: Powerful winds and sheets of rain brought by Hurricane Ida lash a dock in Port Fourchon, Louisiana, as the extremely dangerous Category 4 storm continues to move inland.

LIVE UPDATES: https://t.co/S1Phqc9Gta pic.twitter.com/OsbrFFK2NM

— ABC News (@ABC) August 29, 2021