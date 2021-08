Épületek gyulladtak ki a hurrikán sújtotta Louisianaban – videó

Több mint egy tucatnyi tűzesetet jelentettek a Louisiana állambeli Kenner városában, de a tűzoltók egyelőre nem tudtak kimenni a helyszínre, mert még mindig tombol a történelmi nagyságú Ida hurrikán – számolt be a Washington Post.

A városi önkormányzat a Facebookon azt írta, hogy a kidőlt fák miatt több helyen megsérült a vízhálózat, így túlságosan alacsony a nyomás az oltáshoz, valamint az áradás és a kidőlt fák és villanyoszlopok miatt veszélyes közlekedni a településen.

Az egyik helyi tévécsatorna a Twitterre töltött fel egy videót arról, ahogy lángol egy lakóépület, miközben a heves esőzések miatt előtte folyik az utcán a víz. A mentést nehezíti, hogy a tűzoltóautókkal – típustól függően – 56 és 80 kilométer per órásnál nagyobb szélben nem lehet biztonságosan közlekedni. A WDSU értesülései szerint senki sem sérült meg a tűzben.

WOW!!! Major fire at the Relais Esplanade apartments in Kenner. No injuries were reported.

Video courtesy of Paige Gardiner pic.twitter.com/oGtgmxBCYY

— wdsu (@wdsu) August 30, 2021