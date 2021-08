Furcsa dolog okozta a nagy chilei szárazságot

A Csendes-óceán déli részén található, meleg víztömeg okozza az évek óta tartó chilei szárazságot – írja a Reuters. A „Déli Foltnak” nevezett terület Új-Zélandtól keletre található, és hatására Chilében évek óta olyan szárazság tombol, ami olvasztja az Andok jégsapkáit, az egykor buja tájakat szikárrá varázsolja, és vízhiányba taszít több százezer embert.

Az összefüggést a Journal of Climate tudományos folyóiratban megjelent tanulmány fedte fel, és bizonyította be, hogy az ember okozta klímaváltozás van a problémák mögött. Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen mértékben befolyásolja a szárazságot a Déli Folt, de az biztos, hogy rosszabbá teszi. A tudósok szerint az óceán és a légköri hőmérséklet természetes változékonysága is szerepet játszott.

A nagy folt most 1,5 Celsius-fokkal melegebb, mint amilyen 40 évvel ezelőtt volt. A környező óceán ehhez képest sokkal kevésbé melegedett fel. A vízhőmérséklet úgy hat a chilei partokra, hogy a folt feletti

meleg levegőt a légmozgás a szárazföld felé viszi, ez pedig befolyásolja a csapadékmennyiséget.

A kutatók szerint a folt ugyan csak 3 százaléka a Csendes-óceánnak, de fontos területen fekszik, ami nagyban befolyásolja a szárazföldi klímát és időjárást.