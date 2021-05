Római kori épület maradványaira bukkantak Sztánán

Különleges leletekre bukkantak a sztánai református templom felújítását kísérő ásatáson – írja az MTI. A munkálatokat a magyar kormány támogatja.

A feltáráson az építmény járószintje alatt előkerült egy 12. századi, félköríves záródású Árpád-kori szentély, amelyben átlósan egy római kori épület falmaradványait is felfedezték.

A régészek egy 1500 körüli sírt, illetve a benne lévő csontvázat is megtalálták, a nyughelyben pedig egy korabeli pénzérmét is azonosítottak.

Egy 15. századi lépcsőt is feltártak, amelynek alsó fokához egy római faragott követ használtak fel. A kutatók egy bepecsételt díszítésű római tál töredékeit is felfedezték a templom alatti feltáráson, de egyéb késő középkori és kora újkori leleteket is találtak.

Az Erdélyben, Szilágy megyében, Kolozsvártól mintegy 60 kilométerre fekvő Sztána református templomában tavaly kezdődtek meg az ásatások. A település neve már 13. századi forrásokban is szerepel, a középkori elemeket tartalmazó templom első ismert átépítése a 17. században zajlott.