Szaporodóképes lehet a vektorvírus a Szputnyik-V-ben, ezért dobták vissza a brazilok

Szaporodóképes vektorvírus miatt nem engedélyezte a brazil egészségügyi szabályozó, az Anvisa a Szputnyik-V vakcina alkalmazását az országban – írja a CTV News a brazil hatóságok prezentációjára hivatkozva. Az Ad5 vektorvírus rekombinációs esemény során újra visszanyerte a szaporodási képességét, ami azt jelenti, hogy képes lehet betegséget okozni a szervezetben.

A vektorvakcinák a harmadik generációs vakcinák közé tartoznak. Ezekben egy a koronavírustól eltérő vírust használnak a bejuttatáshoz, amelynek során a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjének génjét a vektorként használt vírus genetikai állománya hordozza. Így elméletben a vektorként felhasznált, betegséget nem okozó vírus juttatja be a kifejezni kívánt célgént. A vektorként használt vírus általában valamely humán vagy nem humán adenovírus módosulata, számos fejlesztő alkalmazza ezt a technológiát. Az orosz Gamaleya Intézet egy harmadik generációs, adenovírus-alapú vakcinát fejlesztett, ebben az esetben a vakcina két dózisában két különböző adenovírus-vektort alkalmaznak (Ad5 és Ad26).

Mindkettő nem elölt formában náthát, megfázást okozhat.

Az Anvisa az Ad5 vektornál talált problémát a vizsgálat során, amelyet az oroszok a második oltásban használnak. A vakcinagyártás során az Ad5-ből el kell távolítani az E1 és E3 gént, amelyek a vírus szaporodásában játszanak szerepet. Ha ezt a vírus örökítőanyagából eltávolítják, akkor az nem képes tovább replikálódni a szervezetben. Dr. Angela Rasmussen, a Georgetowni Egyetem virológusa Twitteren magyarázta meg, mit találtak a brazilok: az Ad5 vektorvírust vizsgálva rájöttek, hogy képes plakkokat képezni az A549 tüdősejteken, ami azt jelenti, hogy replikálódik. Ez elméletileg lehetséges úgy is, hogy a gyártó nem törli ki az E1 gént, de ezúttal úgy tűnik, a probléma rekombinációval jött létre. Ez viszont a 24.hu által megkérdezett szakértő szerint azt jelenti, hogy a vírus már nem ugyanaz, mint ami a rekombináció előtt volt, tehát megváltozik maga az adenovírus is.

Они обалдели!

The Sputnik V vaccine Ad5 vector is evidently replication competent. The makers apparently neglected to delete E1, so getting this vaccine means being infected with live adenovirus 5.

Hence Brazil’s regulator correctly rejected it.https://t.co/oNojQI38bi

— Dr. Angela Rasmussen (@angie_rasmussen) April 28, 2021