Először készült videó arról, ahogy leszálltunk a Marsra

A történelem során ez az első alkalom, hogy videóra sikerült venni, ahogyan leszálltunk a Marsra. A Perseverance marsjáró fedélzetén két kamera rögzítette azt, ahogyan elképesztő precizitással landol a vörös bolygón.

A NASA sajtótájékoztatóján Michael Watkins, a JPL igazgatója érzékeltetésként megemlítette az első marsi fotót, amit a Mariner-4 készített 1964-ben. Ezt a NASA kutatói kézzel színezték ki a továbbított adatok alapján – ehhez képest most néhány nap alatt már 30 gigabájtnyi adat érkezett a Perseverance-től (vagy Percytől), és több mint 23 ezer kép érkezett a leszállásról és az első napokról.

Watkins azt is megjegyezte, hogy a videó segítségével bárki beleláthat abba, milyen lehet sikeresen landolni a Marson.

A leszállást az úgynevezett EDL kamerák rögzítették, amelyek az Entry, Descent, és Landing, vagyis belépés, ereszkedés és landolás szavakból kapták a nevüket. A kamerarendszer 3 eszközből áll, amelyek közül a leszállásnál az egyik elromlott, kettő azonban így is lenyűgöző felvételeket küldött vissza a Földre. A felvételek 230 másodperccel azután kezdődnek, hogy a rover belépett a Mars felső légkörébe.

„Az EDL kamerákkal kapcsolatban két fontos kikötésünk volt: az első, hogy ne okozzon sérülést a repülő járműben, ami, most már tudjuk, hogy sikerült, a második pedig inkább egy mantra – mindegy, mit kapunk vissza, nem szabad felidegesítenünk magunkat” – mondta el a sajtótájékoztatón Matt Wallace, a Perseverance helyettes projektvezetője. „Lehet teljes mértékben sikeres a misszió úgy is, ha az EDL nem működik.”

Szerencsére nem ez történt, a leszállási felvételek pedig lenyűgözőek lettek. Ugyanilyen izgalmas, hogy Percyn két mikrofon is található, amelyek ugyan a leszállás közben nem működtek, azóta vettek fel hangot, így most hallgathatunk először bele abba is, milyen hangja van a vörös bolygónak. A felvételen nagyjából tíz másodperc környékén hallani a marsi szeleket. A kutatók készítettek egy olyan verziót is, amelyben lehalkították a rover zümmögését, hogy jobban lehessen hallani mindent, ami a Marson történik. A felvételeket ide kattintva lehet meghallgatni.

Al Chen, a Perseverance EDL szakaszáért felelős vezetője is mondott néhány részletet a videóról: kifejtette például, hogy amikor az ejtőernyő kinyílik, Percy a hangsebesség 1,7-szeresével száguldott a felszín felé, az ernyő mintázata pedig segített abban, hogy a JPL csapat el tudja helyezni térben az irányát. Az egyik felvételen pedig az látszik, hogy a hajtóművek annyira felmelegszenek, hogy már rózsaszínen izzanak – ez azonban teljesen normális, és a kutatók számítottak rá.

Justin Maki, a Perseverance képalkotó tudósa, és a műszerműveletek csapatának vezetője elmondta, hogy a rover kamerái sokkal jobb minőségű képeket csinálnak, mint a korábbi marsjáró eszközei: 20 megapixeles színes kamerákról beszélünk, amelyek nagylátószögű felvételeket is képesek készíteni.

A NASA szakértői azt is megjegyezték, hogy az új, jó minőségű fotók, és persze a videó, amelyeket leszállás közben készített a rover, tudományos szempontból is nagyon hasznosak, mert új perspektívából mutatják meg Percy leszállási helyét, a Jezero-krátert.