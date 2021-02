Fontos vizsgálatokat nem végzett el az OGYÉI az orosz vakcinán

A 444.hu szúrta ki Hadházy Ákos országgyűlési képviselő posztját, aki személyes tájékoztatást és a Szputynik V-vakcináról szóló iratokba való betekintést kért az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet vezetőjétől. Az OGYÉI főigazgatója, Szentiványi Mátyás ezt – Hadházy szerint törvénytelenül – megtagadta. De elküldte a vakcina engedélyének másolatát, amelyből kiderült, mik is voltak pontosan az OGYÉI kételyei az orosz oltóanyaggal kapcsolatban.

A magyar hatóság ÚGY ADTA KI AZ OROSZ VAKCINÁRA AZ ENGEDÉLYT, HOGY AZ ENGEDÉLYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ MÉRÉSEKET ÉS… Közzétette: Hadházy Ákos – 2021. február 3., szerda

Korábban több, nevét elhallgatni kívánó forrás elmondta a magyar médiában, hogy az OGYÉI független szakértőinek voltak fenntartásai a Szputnyik V-tel kapcsolatban, de ezeket a szervezet nem vette figyelembe, amikor rábólintott az oltóanyag engedélyeztetésére január 20-án. Az OGYÉI-től mi is szerettük volna megtudni, mi volt a baj a vakcinával, de az egy hete elküldött kérdéseinkre még mindig nem kaptunk választ. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azonban szóba állt velünk: az egyetlen nyilvánossá vált problémára kérdeztünk rá tőlük, ami az volt, hogy a klinikai kutatásokat valószínűleg más összetételű oltóanyaggal végezték, mint amilyenek végül tömeggyártásba kerültek. Az EMA kijelentette:

az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét csak az a szer kaphatja meg, amelyet teljesen leellenőriztek a szakértők, ide értve a tömeggyártásba kerülő koktél összetételét is.

A Hadházynak megküldött engedélyből kiderült, hogy a már decemberben leszállított mintákon milyen vizsgálatokat végeztek el az ilyen esetekben szükségesek közül, és miket nem az engedély kiadásáig. Nem végezték el például az alábbiak ellenőrzését:

azonosság

hatóanyagtartalom,

reziduális élő adenovírus sejttenyészeten ,

abnormális toxicitás.

A Szputnyik V-ről egyébként a napokban jelent meg egy tanulmány az egyik legnevesebb tudományos lapban, a The Lancetben, ami 91,6 százalékos hatékonyságról számol be. Azt Hadházy is kijelenti a posztjában: „az orosz és a kínai vakcina is lehet jó vakcina. A napokban orosz tudósok meg is jelentettek egy cikket egy tekintélyes szaklapban a vakcina hatásosságáról” – írja. A parlamenti képviselő a magyar ellenőrzések hiányosságára hívja inkább fel a figyelmet, illetve a teljes információhiányra, ami a vakcinák magyar vizsgálatai körül alakult ki.