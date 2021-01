Nem tudnak aludni a méhek a népszerű rovarirtóktól

A Bristoli Egyetem kutatói rámutattak: a világszerte sokat használt neonikotinoid rovarölő permetezőszerek megzavarják a rovarok álmát – a pihenésre pedig a beporzóknak is legalább annyira szükségük van, mint nekünk, embereknek. Két kutatásban is elemezték a poszméhek és a muslicák alvási szokásait a rovarölőnek való kitettség idején, illetve anélkül – írja az Eurekalerten megjelent sajtóközlemény.

A szakértők kimutatták, hogy a muslicák és a dongók alvási szokásait is nagyban befolyásolták ezek a szerek: ha akkora mennyiségnek tették ki őket, ami a természetben is, egy rovarölővel ellátott mezőgazdasági területen érné őket,

sokkal kevesebbet pihentek, és a 24 órás cirkadián ritmusuk is felborult.

A Scientific Reports tudományos folyóiratban megjelent tanulmányból az is kiderül, hogy a szakértők a rovarok agyát is tanulmányozták: az hagyján, hogy az agyban talált rovarölő meggátolta az állatok memóriájának megfelelő működését, az is bizonyítást nyert, hogy a belső órájukat is megzavarja, aminek segítségével a nappal és az éjszaka változását tudják nyomon követni.

A kutatók szerint ezek a rovarirtók megzavarják a poszméheket, meggátolják őket abban, hogy kipihenjék magukat, aztán még azt is megnehezítik, hogy emlékezzenek az élelemhez vezető útvonalra. A szakértők úgy gondolják, hogy ez is oka lehet annak, hogy a beporzók tűnnek el a Föld színéről.