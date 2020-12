Vannak, akik kutya helyett piócát tartanak háziállatként

Van, akinek az extrém állattartás kimerül egy-két pók, esetleg kígyó dédelgetésében, de van, aki ennél is többre vágyik: piócát tart, és a saját vérével eteti – írja az IFL Science.

Az ötlet egy kicsit meredeknek tűnhet, de az emberek használták gyógyításra a piócákat már több mint 2500 évvel ezelőtt is. Az aranyértől kezdve a vérveszteségig nagyjából mindent próbáltak vele gyógyítani, inkább kevesebb, mint több sikerrel – sőt, a módszer elég veszélyes volt, mert gyakran járt fertőzésekkel is. Specifikus esetekben még mindig használják, de kifejezetten erre a célra tenyésztett piócákkal. Arra jók az állatok, hogy serkentsék a vérkeringést azokon a területeken, ahol szükség van rá.

A piócatartó gazdák esküsznek a háziállatukra, és úgy gondolják, hogy az etetéssel járó fájdalom simán megéri. Az állatnak nagyjából húsz perc kell, hogy teleegye magát, a harapása minimális fájdalommal jár, legalább is ezt állítják a piócatartók. Fajtától függően van olyan állat is, amelyet félévente elég megetetni.

One of my really tame leeches. (Hirudinaria manillensis) I am showing you his back sucker and giving a belly rub :) only do this to leeches you know well enough to not stress them. 😊🥰 #animal #pet #love #biodiversity #nature #weekend #weekendvibes #leech #worm #weird #fun pic.twitter.com/TOyPc2v4VW

— leechylove (@leechylove) November 1, 2020