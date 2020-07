Megszületett a magyar műanyagtörvény

A Parlament pénteken fogadta el az egyszer használatos műanyagok kivezetését célzó jogszabályt, amely az uniós előírás értelmében 2021. július 1-től betilt számos egyszer használatos műanyagot. A hazai jogszabály az uniós követelményeket is túlteljesíti, hiszen a Greenpeace Magyarország egyedmillió ember által támogatott kampánya miatt a műanyag zacskók korlátozására is kiterjed.

A jogszabály azonban nem tesz eleget a kormány saját, idén télen tett ígéretének, amely alapján Magyarországon betiltják a műanyag zacskókat, de a májusban nyilvánosságra hozott törvényjavaslathoz képest is visszalépést jelent.

A Greenpeace szerint az új szabályozás ennek ellenére komoly előrelépés, jelenleg ugyanis semmilyen korlátozás nincs a műanyag zacskók forgalmazására, és az úgynevezett „lebomló” zacskókon sincs termékdíj. Az új jogszabály alapján betiltják a 15 és 50 mikron közötti falvastagságú műanyag zacskókat. A 15 mikronnál vékonyabb, úgynevezett „kiflis zacskók” termékdíját hússzorosára emelik: a jelenlegi 57 forint per kilogramm helyett 1900 forint per kilogrammra. Emellett a többnyire csak speciális, ipari körülmények közt lebomló zacskókra is bevezetnek 500 forint per kilogrammos termékdíjat. A 15 mikronnál vastagabb zacskók (ide tartoznak például a vékony füles szatyrok) esetén csak ezeket a lebomló zacskókat engedélyeznék, szintén 500 forint per kilogramm termékdíjjal. A további részleteket a törvényre épülő kormányrendelet fogja szabályozni.

A Greenpeace Magyarország szerint most a legfontosabb feladat, hogy a kormány

biztosítsa, hogy az egyszer használatos zacskókra kiszabott termékdíjat a kereskedők nem építik bele az élelmiszerek árába;

előírja, hogy ne lehessen környezetkárosító, egyszer használatos zacskókat ingyen adni a fogyasztóknak;

garantálja, hogy az úgynevezett „lebomló” zacskókat külön begyűjtsék és szakszerűen komposztálják, ezek ugyanis többnyire természetes körülmények között nem bomlanak le, a műanyagos szelektívbe pedig nem dobhatók be;

a készülő kormányrendeletet úgy alkossa meg, hogy a nyersanyagpazarló egyszer használatos termékek és csomagolóanyagok mihamarabb visszaszoruljanak a használatból, és az eldobható műanyagokat ne más egyszer használatos termékekkel helyettesítsük.

Globálisan az eddig legyártott műanyagmennyiségnek csak kevesebb mint egytizede került újrahasznosításra. A legtöbb »lebomlónak« nevezett zacskó pedig csak még tovább fogja növelni a szeméthegyeket, ha nem gondoskodnak szakszerű begyűjtésükről. A valódi jó megoldás a többször használatos termékek, csomagolóanyagok használata, és a betétdíjas rendszerek visszahozatala. A Föld erőforrásai végesek, ezért fel kell hagynunk az egyszer használatos kultúra illúziójával

– nyilatkozta Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője.