Régóta tudtuk, hogy újabb nagy járvány van készülőben

A szakértők régóta figyelmeztetnek rá, hogy idővel újabb pandémia törhet ki. Az elmúlt évek tanulmányai alapján nem meglepő, hogy épp a koronavírus volt képes súlyos, világszintű járványt előidézni.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a héten nyilvánította pandémiává az új koronavírus járványát – a tudnivalókról ebben a cikkben írtunk bővebben. Bár a vírus globális terjedése sokakat meglephet, valójában régóta lehetett rá számítani, hogy idővel ki fog törni egy igen súlyos járvány. Sőt a szakértők egy nagyon hasonló forgatókönyvet vázoltak.

Egy 2017-es tanulmányban a szerzők arra hívták fel a figyelmet, hogy az állatokban megtalálható kórokozók ritkán és véletlenszerűen képesek emberre átterjedni, éppen ezért lehetetlen pontosan megjósolni, hogy mikor alakul ki a következő pandémia. A cikkben Jemma Geoghegan és Edward Holmes kutatók azt írták, járványmegelőzési szempontból érdemes lenne azokra a területekre fókuszálni, ahol az állatok és az emberek nagy valószínűséggel közvetlen kapcsolatba lépnek egymással.

A vuhani állatpiacok, ahol feltételezhetően az új koronavírus is kialakult, éppen ilyen helyek.

2018-ban Amesh Adalja, a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ munkatársa és kollégái azt próbálták kideríteni, hogy milyen típusú kórokozó hozhatja el az újabb pandémiát. A szakértők arra jutottak, hogy nem lehet kizárni: egy egészen új patogén fog súlyos problémát előidézni. A csapat emellett azt is megállapította, hogy a levegőben terjedő vírusok jelentik a legnagyobb veszélyt – az új koronavírus pedig éppen ilyen, hiszen főként cseppfertőzéssel adható tovább.

A lehetséges fenyegetésre egyébként a közelmúltban, de a járvány kitörése előtt, 2019 szeptemberében a WHO is felhívta a figyelmet. A szervezet jelentésében azt írta, hogy bár a járványügy világszerte rengeteget fejlődött, az emberiség nem áll készen egy, a spanyolnáthához mérhető pandémiára. Az új koronavírus ugyan egyelőre messze nem okozott annyi megbetegedést, mint a 1918-1919-es járvány, a tavalyi jelentés így is jól mutatja, hogy a WHO tisztában volt a veszéllyel. A dokumentumban egyébként azt is kiemelték, hogy a globalizáció egészen új körülményeket teremt a járványügyben, egyelőre éppen ezt tapasztaljuk a koronavírus esetében is.