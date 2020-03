Megtalálhatták az első földönkívüli fehérjét

A Naprendszernél is idősebb anyagot találtak a Földön

Korábban már sikerült az élet alkotóelemeit megtalálni különböző, Földre hullott meteoritokban: cianidot, ami olyan molekulák létrejöttében segíthet, amelyek fontosak az élet kialakulásához, ribózt, ami a DNS-ben megtalálható cukor, és aminosavakat, amelyek fehérjéket alkothatnak. Most, úgy tűnik, magát a fehérjét is sikerült megtalálni: a röntgengépekkel foglalkozó PLEX Corporation Malcolm McGeoch fizikus vezetésével újra megvizsgálta azt a kőzetet, amelyben aminosavakat találtak, és, úgy tűnik, rábukkant az aminosavak által alkotott fehérjére is – írja a Science Alert.

A meteoritot 1990-ben találták Algériában, és Acfer 086-nak nevezték el. A szakértők tömegspektrometria segítségével vizsgálták át újra, és megállapították, hogy a benne található glicin aminosavból több van, mint korábban gondolták, ráadásul összekapcsolódik vassal és lítiummal is. Amikor modellezték, mi történhet a kőzetben, kiderült,

hogy valószínűleg az aminosavak fehérjéket alkotnak.

Az új fehérjének hemolitin (hemolithin) lett a neve, és szerkezetileg hasonló a földi fehérjékhez, csak a benne található deutérium izotópjai nem olyanok, amelyek a Földön természetes módon előfordulnak. Meteoritokban azonban gyakran megtalálhatók. A deutérium-hidrogén aránya pedig hasonló, mint amit hosszú utat megtevő üstökösökön szoktak találni. A szakértők ezért azt feltételezik, hogy a fehérje földönkívüli eredetű, és valószínűleg a protoplanetáris korongban született nagyjából 4,6 milliárd évvel ezelőtt.

A meteorit-minta tehát régi, csak a módszerek újak, amikkel vizsgálták. A szakértők tanulmányát egyelőre még nem hagyta jóvá független kutatóbizottság, de a megjelenés előtt álló tanulmányokra szakosodott arXiv rendszerben már elolvasható. Mielőtt azonban nem sikerül megismételni az eredményt, nem érdemes arról beszélni, hogy biztos a fehérje jelenléte – a szakértők szerint lehet akár polimer is, ami a molekulák egy csoportja, és aminek csak egy részét képezik a fehérjék.