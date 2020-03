Diák fedezett fel új bolygókat

Ilyen bolygó a fizika törvényei szerint nem is létezhetne

A Kepler űrtávcső munkája ugyan már véget ért, de az adatfeldolgozás még mindig folyik – nem csoda, hiszen a begyűjtött információk alapján kutatóknak már összesen 4776 bolygót sikerült azonosítaniuk. Ehhez jön most az a 17, amit a Brit Kolumbiai Egyetem egyik diákja talált meg az adatokat átnézve – írja az IFL Science.

A The Astronomical Journal tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a diák, Michelle Kunimoto tranzitmódszeres kutatást végzett, ami annyit tesz, hogy megfigyelte, mely csillagok halványodnak el szabályos időközönként, azt jelezve, hogy egy bolygóméretű objektum halad el előttük. A tranzitmódszer még amatőrök számára is lehetőséget biztosít arra, hogy egy kicsit belefolyjanak a csillagászat világába, nem csoda, hogy Kunimoto is ezt választotta, hogy – egyébként csillagászati – tanulmányai közben hobbiból átfussa az adatbázist.

Kunimoto is a Kepler csapatának minimum háromtranzitos szűrőjét használta, azaz csak azokat az adatokat nézte át, amelyek szabályos időközönként háromszor elhalványuló fényű csillagot takartak. Ezzel a módszerrel a diák 17 új bolygót fedezett fel, köztük az egyik, a KIC-7340288 b jelű 1,5-szer akkora, mint a Föld, így elég kicsi ahhoz, hogy sziklás legyen, és ne olyan gázóriás, mint például a Jupiter. Ráadásul a csillagának a lakható zónáján belül kering, úgyhogy

még az is lehet, hogy olyan körülmények uralkodnak rajta, amelyek az élethez is ideálisak.

Az egyetlen probléma (a mi szemszögünkből) az az, hogy a bolygó elég messze van: 1000 fényévnyire kering tőlünk, így nem fogunk egyhamar odaérni, hogy megnézzük, van-e élet rajta. Egyébként 142,5 nap alatt kerüli meg a csillagát, és 0,444 csillagászati egységnyire kering tőle, ami nagyjából a Nap-Föld távolság fele, vagyis körülbelül olyan közel van a csillagához, mint a Merkúr a Naphoz. Viszont ehhez képest csak harmadannyi fényt és hőt kap a csillagától, mint mi a Naptól.