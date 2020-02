Stresszes macskának ez a legmegnyugtatóbb zene

Mivel egyre több a bizonyíték arra, hogy a zene mennyire használható az orvostudományban, most már készülnek kutatások arra is, hogy a különböző állatfajok milyen zenékre reagálnak a legjobban. Ez egy kicsit túlmutat a Spotify állatoknak készített lejátszási listáin, amelyek fajok és személyiség alapján válogatták össze a különböző dalokat – most tudományos kutatás készült arra, hogy a macskáknak milyen dallamok a megnyugtatók.

Korábban már zajlottak kutatások a kutyáktól kezdve az oroszlánmajmokig arra, hogy mennyire hat nyugtatólag az állatokra a zenehallgatás. Korábbi kísérletek macskákon is kimutatták, hogy az állatok stressz-szintje csökken, ha bizonyos fajta zenéket hallgatnak,

például klasszikusokat – a heavy metal és a pop annyira nem jött be nekik.

A Louisiana Állami Egyetem kutatói most mélyebbre ásták magukat, és olyan zenét vizsgáltak, amit kifejezetten macskáknak írtak – írja az IFL Science. A Journal of Feline Medicine and Surgery tudományos folyóiratban megjelent tanulmány arról számol be, hogyan viselkedett zene hatására az a húsz macska, akiket stresszes szituációba helyeztek, vagyis elvittek az állatorvoshoz. A négylábúakat három csoportra szedték: az egyik csoport nem hallgatott az állatorvosi vizsgálat előtt semmit, a második Gabriel Fauré Élégie-jét, a harmadik pedig a kifejezetten macskáknak komponált Scooter Bere’s Ariát David Teietől.

Az emberek számára a legnépszerűbb, megnyugtató dalok általában azok, amelyek a nyugalmi pulzussal nagyjából megegyező ritmusúak (66 bpm körül), és olyan frekvenciákat tartalmaznak, mint az emberi hang is. Ugyanezeket a szabályokat alkalmazva született meg a macskáknak a Scooter Bere’s Aria, ami

emberi fülnek nagyon furcsa, de a négylábúakat, úgy tűnik, megnyugtatja.

A zene olyan doromboló hangokat is tartalmaz, amelyek megnyugtatók a macskák számára, és a miénknél magasabb vokális távolsággal rendelkezik (55–200 Hz).

A kutatás során kiderült, hogy a macskáknak komponált zene tényleg csökkenti az állatok stresszreakcióját, és megnyugtatja őket – kivéve fizikai szinten, fizikai stresszt ugyanis még mindig mértek az állatorvosi vizsgálat közben. A szakértők szerint azonban ennek csak az volt az oka, hogy az állatok rövid ideig (20 percig) hallgathatták a dallamokat – ha hosszabb lett volna a zenehallgatási periódus, az már fizikai szinten is meglátszott volna.